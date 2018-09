2. September 2018, 22:19 Uhr Ehrenamt Bewegung gegen die Einsamkeit

Wolfgang Stagun organisiert den Puchheimer Sportsommer

Von Anna Lehneis, Puchheim

"Wenn ich in den Ruhestand geh, dann lass ich's krachen!" Das hat sich Wolfgang Stagun vor ein paar Jahren für die Zeit nach seinem Beruf vorgenommen. Stagun ist Abteilungs- und Übungsleiter beim FC Puchheim, bietet als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses Sportkurse an und versucht als Schuldenberater, Menschen in schwierigen finanziellen Situationen zu helfen. Dass er sich später einmal ehrenamtlich betätigen wird, das wusste Stagun schon früh. "Mir ging es eigentlich immer sehr gut. Ich hatte ein erfülltes Leben, sowohl in beruflicher, als auch in privater Hinsicht, jetzt will ich der Gemeinschaft etwas zurückgeben."

Stagun, Jahrgang 1949, wuchs in München auf. Nach einer Ausbildung als Versicherungskaufmann und einem Betriebswirtschaftsstudium in Frankfurt und Wiesbaden zog es ständig von einem Ort zum anderen. "Wien, Hamburg, Stuttgart, als Kind der deutschen Versicherungswirtschaft war ich häufig auf Wanderschaft. Das hat mir auch gefallen, aber mit einer Familie mit zwei Söhnen will man irgendwann dann doch sesshaft werden." Dass er dafür in Puchheim gelandet ist, war Zufall. Dass es ihm in der Stadt so gut gefällt, ist ein weiterer Grund, warum er dort so engagiert ist. "Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nie in einen Verein einzutreten, wegen dem ganzen Bürokratiekram. Aber inzwischen ist es in dieser Hinsicht besser geworden und beim FC Puchheim hat man mich mit offenen Armen empfangen."

Stagun war sein Leben lang sportlich aktiv, beim FC ist er in verschiedenen Bereichen tätig. Er bietet Konditions- und Lauftraining an, welches vor allem im Freien stattfindet. In der Halle hat er sich auf Übungen mit dem Schwingstab Flexi-Bar spezialisiert, der die Kräftigung der inneren Muskulatur unterstützen soll. Besonders gern unterrichtet Stagun Sport für Senioren. Dafür machte er zusätzlich zu seinem Trainerschein beim bayerischen Sportverband eine Ausbildung, um in Pflegeheimen Hockergymnastik und Sportübungen für Rollstuhlfahrer und Demenzkranke anbieten zu können.

Sport unterrichtet er elf Stunden pro Woche, dazu kommen seine Arbeit als Abteilungsleiter und seine ehrenamtlichen Angebote im Mehrgenerationenhaus. "Da kommt schon einiges an Stunden zusammen", sagt Stagun. Aber die Arbeit erfüllt ihn. "Ich will den Menschen den Spaß an der Bewegung vermitteln. Mit unseren kostenfreien Sportangeboten im Mehrgenerationenhaus wollen wir die Menschen aus ihrer Einsamkeit rausholen und ihnen die Möglichkeit geben mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und ein gutes Sportprogramm zu absolvieren, das sie sich sonst nicht leisten könnten."

Um Gemeinschaft geht auch in seinem neuen Projekt, dem "Puchheimer Sportsommer 2018". Stagun hat ihn ins Leben gerufen, weil er mit dem bisherigen Sportangebot in den Sommerferien unzufrieden war. "Normalerweise ist unser Angebot im Sommer nur auf kleine Kinder ausgerichtet. Ein umfangreiches Programm wie in München gibt es hier nicht. Wir dachten so ein Angebot für Alle wäre mal eine schöne Abwechslung." Von Montag, 3., bis Freitag, 7. September findet auf dem Sportplatz beim Gymnasium Puchheim an der Bürgermeister-Ertl-Straße täglich von 18 bis 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Sportangebot für Menschen ab 16 Jahren statt. "Wer ein oder zwei Jahre jünger ist, darf auch gerne kommen. Aber für Kinder ist dieses Programm ausnahmsweise nicht gedacht", sagt Stagun. Er wird zusammen mit mindestens zwei weiteren Übungsleitern täglich jeweils zwei unterschiedliche Sportarten anbieten. "Im Mittelpunkt der Woche steht der Ball als Sportgerät. Wir werden zum Beispiel ein Fußballturnier im Kleinfeld veranstalten. Aber auch Sportarten ohne Bälle werden angeboten." Deshalb sollten Besucher eine Gymnastikmatte mitbringen. Ein Organisationsteam wird sich um den reibungslosen Ablauf der Woche kümmern, um den Versicherungsschutz kümmert sich der Verein. Bei schlechtem Wetter findet der Sportsommer in der Halle im Sportzentrum an der Bürgermeister-Ertl-Straße 1 statt. Der Eintritt ist kostenlos, "über Spenden freuen wir uns natürlich trotzdem." Willkommen sind alle, auch Menschen, die sich sonst nicht sportlich betätigen. "Hier geht es einfach nur um Spaß."

"Puchheimer Sportsommer 2018", 3.-7. September, Sportplatz beim Gymnasium Puchheim Bürgermeister-Ertl-Straße, täglich von 18 bis 19.30 Uhr.