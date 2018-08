12. August 2018, 12:02 Uhr Egenhofen Über Feld und Wiese

Diabetiker in Unterzucker kann Auto nicht mehr kontrollieren

Ein 73-jähriger Diabetiker aus Maisach hatte am vergangenen Samstagmorgen vergessen, sich Insulin zu spritzen. Ohne etwas zu essen, setzte er sich dann auch noch in seinen Wagen und fuhr los. Die Olchinger Polizei: "Es kam, wie es kommen musste." Der Mann geriet in Unterzucker und verursachte gegen kurz nach neun Uhr im Egenhofener Ortsteil Poigern einen Unfall. Zunächst kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Maisfeld. Trotz einer hohen Böschung gelang es ihm, seinen Wagen wieder auf die Straße zu lenken. Hier fuhr er in Schlangenlinien weiter.

Ein entgegenkommender Autofahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch Ausweichen in den Acker vermeiden. Der 45-Jährige blieb dabei unverletzt, auch sein Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kam dann nach kurzer Zeit erneut, diesmal nach links, von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er einen Weidezaun und drehte mehrere Runden auf der Wiese, bis er sich schließlich mit seinem Wagen festgefahren hatte und nicht mehr weiterkam. Bei dem Vorfall erlitt der 73-jährige Diabetiker lediglich Schmerzen an der Schulter, ansonsten blieb er unverletzt. Vorsorglich wurde er aber ins Klinikum nach Dachau gebracht. An seinem Auto entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 2000 Euro belaufen dürfte. Da die Ölwanne des Fahrzeuges aufgerissen wurde, musste das Erdreich an der Unfallstelle abgetragen werden. Zudem wurden das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.