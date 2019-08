5. August 2019, 21:28 Uhr Egenhofen Motorradfahrer prallt gegen Traktor

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße zwischen Aufkirchen und Stefansberg. Laut Polizei überholte der 26 Jahre alte Motorradfahrer aus Eurasburg ein Auto vor dem - in einiger Entfernung - ein Traktor unterwegs war. Der Traktorfahrer bog nach links ab, was er auch angezeigt hatte. Das Motorrad prallte gegen den Traktor. Dessen Fahrer erlitt einen Schock. Der Motorradfahrer wurde in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.