Wenn die CSU in Egenhofen wissen möchte, was die Bürger von dem einen oder anderen Thema denken, bedient sie sich jetzt der sozialen Medien. Keine große Umfrage per Post oder eine öffentliche Veranstaltung soll Informationen bringen, sondern einen schnellen Überblick wolle der Ortsverband zum Beispiel zur Ansiedlung des Discounters Netto gewinnen. Zehn Fragen stehen in einer Mail oder einem Post, "was keine fünf Minuten in Anspruch nimmt", wie Ortsvorsitzende Gabriele Dietrich in einer Mitteilung schreibt. Um eine möglichst große Weiterverbreitung zu bekommen, sollen die Mitteilungen an Freunde weitergegeben werden. "Es gehen bereits erfreulich viele Ergebnisse in kurzer Zeit ein. Damit hat man zumindest ein grobes Stimmungsbild erhoben, auf dessen Basis sich konstruktiv weiterdiskutieren lässt", so Dietrich.