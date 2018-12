14. Dezember 2018, 22:21 Uhr Egenhofen Ausweichmanöver endet am Baum

Einem Hasen ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 24 Uhr auf der Kreisstraße Richtung Stockach ausgewichen. Dabei kam der 28-Jährige aus Pfaffenhofen mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Der Mann zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste in die Kreisklinik nach Fürstenfeldbruck gebracht werden. Am Unfallwagen entstand ein Blechschaden von 5000 Euro.