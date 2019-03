4. März 2019, 22:00 Uhr Dichten Die Atmosphäre als Botschaft

Teilnehmer eines Poetry-Slam-Workshops in der Kester-Haeusler-Villa in Fürstenfeldbruck.

Eindrücke von einem Workshop für Poetry-Slam gegen Rassismus

Von Lara Kahr, Fürstenfeldbruck

Objekte wie der Roman "Harry-Potter und der Stein der Weisen", ein koscherer Schokokuchen oder eine Postkarte mit der Aufschrift "Just because i'm a mum, doesen't mean i care" dienten den Teilnehmerinnen des Workshops für Poetry-Slam gegen Rassismus als Inspirationsquelle, um zu verstehen, auf welche unterschiedliche Arten die Themen Rassismus, Toleranz und Menschenwürde umgesetzt werden können.

In der ersten Veranstaltung der internationalen Wochen gegen Rassismus 2019 in Fürstenfeldbruck sollten in Gemeinschaftsarbeit Texte entstehen, die diese Themen verarbeiten. Neben dem gemeinsamen Schreiben sei es ein Ziel des Workshops gewesen, den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern und Jugendliche andere Nationalitäten in der Haeusler-Villa zu begrüßen, sagt Christiane Dietzinger, Vorsitzende des Buch- und Leseclubs "Turmgeflüster".

Am vergangenen Samstagnachmittag blieben die Mitglieder und Freunde des Vereins aber unter sich. Dietzinger sieht dies als Aufschub für den Workshop im nächsten Jahr an und nicht als Rückschlag. Es sei eine Einladung gewesen, mit der sie versucht hätten, ihre im Verein bestehende Mentalität - "wir nehmen jeden auf und keiner muss sich verbiegen" - mit anderen zu teilen. Sie glaubt, dass Interessenten aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse eingeschüchtert gewesen seien. Auch Texte selbst zu schreiben und dann vorzutragen, könne abschreckend wirken. Dabei sei es die Besonderheit des Poetry-Slams, dass man Texte kreieren könne, bei welchen das Verstehen der Sprache nebensächlich sei, erklärt die Teilnehmerin Theresa Mang. Die Gruppe hätte als Teil des Workshop bereits Slams analysiert, welche auf Französisch oder Englisch waren. Bei diesen sei der Rhythmus, die Aussprache und die Intonation ausgeprägt gewesen. So sei es den Slammern möglich, durch die geschaffene Atmosphäre eine Message zu übermittel, auch wenn sie ihren Text auf einer anderen Sprache vortragen.

Dietzinger glaubt, dass Interessenten zum eigentlichen Slam "Zimt und Zucker Poetry Slam - Turmgeflüster wählt Menschenwürde", am Freitag, 15. März, kommen, um sich erst einmal alles anzuschauen. Diese könne sie dann motivieren, nächstes Jahr als Workshopteilnehmer aktiv zu werden und so den Austausch zwischen verschiedenen Nationalitäten zu fördern.

Nicht aufs nächste Jahr verschoben wurde der Dialog an sich und das Vermitteln des Gefühls von Gemeinschaft. In einer lockeren Umgebung lernten die sieben Teilnehmerinnen, angeleitet von Bühnenpoetin und Poesiepädagogin Meike Harms, verschiedene Methoden, um das gemeinsame Schreiben zu erleben.

So füllte die Gruppe eine "kollektive Biografie" aus. Jede Teilnehmerin erhielt einen Lebenslauf, der sich zusammensetze aus je einem Punkt, den die anderen Teilnehmerinnen schließlich für sie hinzufügten. Durch Übungen wie diese und ihrer Ausbildung sei es der ausbildeten Pädagogin möglich, Schreibgruppen anzuleiten und besonders den gemeinsamen Schreibprozess in den Mittelpunkt zu rücken. Dieses Vorgehen biete Vorteile, die dem Einzelschreiber verwehrt blieben. Aufgrund der Gleichheit in der Gruppe, durch Aspekte wie den limitierten zeitlichen Rahmen, fielen kritisches Hinterfragen der Qualität des Textes weg, erklärt Harms. Zudem würde durch die Variabilität der verschiedenen Schreibübungen die Zugänge der einzelnen Teilnehmer klar. So ergeben sich durch die Ansätze und Einflüsse der Einzelnen manchmal lustige, manchmal tiefsinnige gemeinsam erschaffene Texte, sagt Harms.