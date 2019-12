Am 22. Dezember präsentiert Christoph Hauser an der Orgel in Gröbenzell passend zur Vorweihnachtszeit die Musik aus Tschaikowskys Nussknacker.

Tschaikowskys berühmte Ballettmusik "Der Nussknacker" an der Stockwerk-Orgel in Gröbenzell: Christoph Hauser hat sich für sein vorweihnachtliches Konzert am Sonntag, 22. Dezember, von 20 Uhr an die passende Musik herausgesucht. Der eigentlich für Orchester komponierte Zyklus "Nussknacker" lässt sich mit den unvergleichlichen Klangeffekten der Harder-Völkmann-Orgel im Stockwerk in allen Orchesterfarben nicht nur charmant imitieren, oft kommen dabei auch ganz neue Klangfarben heraus. Der Eintritt kostet 21,80 Euro.