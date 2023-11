Interview von Florian J. Haamann, Fürstenfeldbruck

Psychische Erkrankungen sind in der Gesellschaft so häufig wie stigmatisiert. Wohl die meisten Menschen kennen jemanden, der an einer solchen Krankheit leidet oder sind selbst betroffen. Und dennoch wird öffentlich nur selten über den richtigen Umgang damit gesprochen und darüber, welche Faktoren zu psychischen Krankheiten führen können, wie sie behandelt werden und welche Präventionsmaßnahmen es gibt. Mit einer neuen Vortragsreihe möchte die KBO-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürstenfeldbruck nun Aufklärungsarbeit leisten. Im ersten Teil am Montag, 13. November, spricht Chefärztin Susanne Lucae über das Thema: "Schlecht drauf oder depressiv? Depressionen erkennen und behandeln."