Gegen internationale Entwicklungszusammenarbeit kann man gar nicht sein. Dass sich Länder gegenseitig unterstützen - mit materieller und finanzieller Hilfe und Know-how - und nachhaltig auf generelle Verbesserungen für das Leben der Menschen und den Zustand der Erde hinwirken, sollte selbstverständlich sein. Dennoch stellt sich die Frage, warum ausgerechnet Städte und Gemeinden auch noch diese Aufgabe übernehmen sollen. Die Kommunen machen regelmäßig die Erfahrung, dass übergeordnete staatliche Stellen ihnen neue Aufgabengebiete zuweisen. Beinahe reflexhaft fordern die Kommunen dann das Konnexitätsprinzip ein, wonach der zu zahlen hat, der anschafft. Damit sind dann die übergeordneten Stellen Bund und Land gemeint. Dann und wann bekommen die Kommunen ein bisschen mehr Geld zugeteilt, doch häufig müssen sie für zusätzliche Aufgaben zusätzliche Kosten tragen, etwa wenn sie dafür eigens neues Personal einstellen müssen. Das wird auch der Fall sein, wenn der Landkreis in die kommunale Entwicklungszusammenarbeit einsteigt. Es braucht dann jemanden im Landratsamt, der dieses Terrain bearbeitet. Es verwundert daher ein wenig, dass die Parteien im Kreistag so einig sind. Vielleicht aber ist es auch eine Prestigeangelegenheit für die Kommunen - nach dem Motto: Sehr her, auch wir tun was!