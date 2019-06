30. Juni 2019, 22:17 Uhr Classic meets Classics Nicht nur für Nerds

Vor der Germeringer Stadthalle stehen viele Oldtimer und sind ein beliebtes Fotomotiv

Von Eirik Sedlmair, Germering

Der Vorplatz der Germeringer Stadthalle erinnert an diesem Sonntag an ein Museum. Neben einem alten VW-Käfer steht ein Sportwagen des britischen Autoherstellers "British Motor Corporation", Baujahr irgendwann zwischen 1952 und der Auflösung der Firma 1968. Im Hintergrund läuft Musik von Elvis, und ein Cadillac Deville, eines dieser großen, langen Autos, die man aus alten Hollywoodfilmen kennt, fährt vorbei.

Dass man nicht ein paar Jahre in der Zeit zurückgereist ist, erkennt man vor allem an den vielen Smartphones, mit denen die Besucher vor den Autos knien und Fotos machen. Denn hier in Germering findet das fünfte Oldtimerfest "Classic meets Classics" statt. Hunderte Autos sind vor der Stadthalle zu sehen, aus allen möglichen Epochen, von den Zwanzigerjahren bis in die Achtziger. Magreta Mol ist eine der Besucherinnen, die mit ihrem Smartphone die Autos fotografiert. Sie kommt ursprünglich aus den Niederlanden, wohnt aber seit einiger Zeit in Germering. "Ich habe keine Ahnung von Autos", sagt sie, "aber die Sportwagen, die finde ich schön."

Vom historischen Chevrolet wie auf diesem Bild bis hin zum Cadillac Deville ist alles zu sehen. (Foto: Matthias Doering)

Man könnte sagen, dass Mol damit die Zielgruppe abdeckt, die Veranstalter Pascal Kapp auch erreichen will. Das Fest sei nicht nur für Autonerds gedacht, "das ist auch ein Familienfest", sagt Kapp. Er hat mit seinem Pascal-Kapp-Rallye-Team das Oldtimerfest geplant, inzwischen findet es zum fünften Mal statt. Aber bereits seit 1997 organisiert Kapp Oldtimer-Rallyes. Auf die Frage, wie viele Oldtimer er zu Hause hat, antwortet er grinsend: "Schon ein paar". Seinen ersten kaufte er sich mit 18 oder 19, direkt nach dem Führerschein, die Leidenschaft brach in den folgenden Jahren nicht ab. Kapp, der aus Germering kommt, hatte vor fünf Jahren die Idee, in der Stadt das "Classic meets Classics" zu veranstalten. Dies sollte kein normales Oldtimertreffen werden, sondern - das steckt schon im Namen - "etwas in Deutschland Einzigartiges", so Kapp. Die alten Autos, die "Classics", sollten auf klassische Musik treffen, kleine Konzerte auf große Autos. "Doch das mit der klassischen Musik ist nicht so gut angekommen", sagt Kapp. Also stellten sie auf Rock um, doch der Name blieb. Auch durch die Unterstützung durch die Stadt habe sich das Fest gut entwickelt, die Leute kämen aus ganz Bayern nach Germering. "Inzwischen ist Germering eine Oldtimerhauptstadt", sagt Kapp. Die vielen Autos stehen aber nicht den ganzen Tag nur auf einem Fleck, es gibt auch einen Oldtimerkorso. Und einen "Concours d' Élégance", eine Art Schönheitswettbewerb für Autos. Eine Jury läuft mit Klemmbrettern unterm Arm zwischen den Wagen umher und bewertet die Fahrzeuge nach Schönheit und Originalität.

Schilder informieren über den Zustand der Oldtimer. (Foto: Matthias F. Döring)

Einer der Teilnehmer an diesem Wettbewerb ist Reiner Ehrhardt, oder besser: sein Citroën AC4, Baujahr 1929. Die beige-braune Lackierung des Autos glitzert in der Sonne, keine Spuren von Kratzern sind zu sehen. Kaum vorzustellen, dass dieses Auto 50 Jahre an einem Fleck stand, irgendwo am Straßenrand eines Dorfes in Südfrankreich. Das war aber so, erzählt Ehrhardt, der Zustand des Citröen dementsprechend. "Dass ich das Auto entdeckt habe, war purer Zufall", sagt er. Ehrhardt ist oft nach Südfrankreich in den Urlaub gefahren, fünf Jahre hintereinander sah er den alten Citroën dort stehen, schon lange verrostet. Irgendwann fand er heraus, wem er gehörte, kaufte ihn für 4000 Euro. Inzwischen ist das Auto mindestens das Fünffache wert, erzählt Ehrhardt. Später erfuhr er, dass das Auto 50 Jahre lang nicht gefahren wurde, die ganze Zeit an derselben Stelle stand. Es hatte einem alten Bauern gehört, der es sich reparieren lassen wollte, dafür aber nicht genug Geld hatte. Seitdem gehörte der Citroën einer Werkstatt. Nach dem Kauf machte sich Ehrhardt an die Arbeit, suchte Ersatzteile, restaurierte das Auto. Inzwischen ist es fahrtüchtig - und wird auch genutzt. "Für mich sind die richtigen Oldtimer die, die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden", sagt Ehrhardt. Da sei noch Seele drin, alle sehen anders aus, seien etwas Besonderes. Neben dem Citroën besitzt er noch vier weitere solcher Oldtimer.