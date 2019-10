121 Seiten umfasste das Rede-Manuskript von Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) für die Bürgerversammlung. Haas kann zwar relativ schnell reden, trotzdem brauchte er eine Stunde und 45 Minuten, um den 150 Besuchern im Amadeussaal der Stadthalle von allen Aktivitäten der Stadt haarklein zu berichten. Trotz der Erschöpfung, die der überlange Redefluss beim Auditorium erzeugte, kam doch noch eine bemerkenswerte Diskussion zustande. Dies war vor allem Thomas Langnickel zu verdanken, der Haas und Stadtbaumeister Jürgen Thum zur Bebauung des Kreuzlinger Feldes und zur Einwohnerentwicklung Germerings bis 2032 hartnäckig befragte.

Langnickel gehört zur Bürgerinitiative "Lebenswertes Germering", die die Bebauung des zehn Hektar großen Kreuzlinger Feldes seit Anfang an kritisch betrachtet. Er zweifelte die Bevölkerungsentwicklungsstudie an, die prognostiziert, dass die Einwohnerzahl bis 2032 auf 45 000 bis knapp 48 000 wachsen wird. "Es werden bis dahin 50 000 Einwohner sein", behauptete Langnickel und hielt der Stadt vor, dass die soziale Infrastruktur schon jetzt an ihre Grenzen stoße. Er fügte unter Beifall hinzu: "Da macht es Sinn eine Wachstumsdiskussion zu führen." Momentan hat Germering etwa 41 000 Einwohner. Oberbürgermeister Haas reagierte etwas gereizt auf diesen Beitrag. "Im Stadtrat wird ernsthaft diskutiert und nichts durchgewinkt", erklärte Haas nachdrücklich. "Ja", "doch, doch" riefen einige Besucher deutlich vernehmbar. "Sagen sie mir ein Beispiel", forderte der OB die Zwischenrufer spürbar ungehalten auf. Es meldete sich niemand. Haas betonte, dass es sich in Germering nicht um ein überbordendes Bevölkerungswachstum handele. "Überbordend war es in den Sechziger- und Siebzigerjahren gewesen", so Haas, der 1964 mit seinen Eltern zugezogen war, als sich die Bevölkerungszahl auf 33 000 Einwohner fast verdreifachte.

Langnickel ließ nicht locker und bestand beim Kreuzlinger Feld auf 3000 Neubürger statt der 1300 Personen, mit denen die Stadt dort kalkuliert. Er bemängelte auch, dass es zu diesem großen Baugebiet keine intensive Bürgerbeteiligung, zum Beispiel einen Workshop, gegeben habe. Bauamtschef Thum verwies auf eine Diskussion zum Rahmenplan Kreuzlinger Feld, die mit Experten stattgefunden habe. Mit dem Rahmenplan stehe die Stadt erst am Anfang der Planung. Haas bekräftigte, dass die fünften Geschosse von Häusern ersatzlos gestrichen worden sind und auch nicht woanders kompensiert werden. Zu möglichen zukünftigen 3000 Bewohnern dort sagte er nichts.

Ein weiterer Besucher knüpfte da an und wollte wissen, wie der bezahlbare Wohnraum im Kreuzlinger Feld aussehen wird. "Gibt es auch ein Einheimischenmodell?", fragte er. Haas bekräftigte, dass im städtebaulichen Vertrag mit dem zukünftigen Investor 30 Prozent geförderter Wohnraum festgeschrieben werde. Das Einheimischenmodell gibt es nach Intervention der EU nicht mehr, dafür aber ein Eigentumsmodell für die örtliche Bevölkerung. Wie das konkret aussehen wird, könne er noch nicht sagen, so der Bürgermeister. "Erst kommt der Rahmenplan, dann der Bebauungsplan", ergänzte Thum. Bis dahin werde erfahrungsgemäß mindestens noch ein Jahr vergehen. Sofortige Abhilfe konnte Haas auch beim Anliegen von Brigitta Wochnik nicht versprechen. Sie wohnt in Unterpfaffenhofen an der Lindauer Autobahn auf der Höhe der Kerschensteinerstraße und fühlt sich vom Autobahnlärm gepeinigt. Beim Neubau der A96 habe sie "Bauklötze gestaunt", so Wochnik, dass man die dortigen Lärmschutzwände abmontiert und keine neuen angebracht habe. Dafür haben die Anwohner der Riegerstraße und Am Forst eine bekommen. "Sind die in der Riegerstraße schützenswerter?", fragte Wochnik, die auch mit Feinstaub und Dreck an den Fenstern kämpft. "Es geht um 168 Schlafzimmer nach Westen", klärte sie auf. Haas verwies auf die Autobahndirektion Kempten, die die Planung zu verantworten habe, lud aber Wochnik zu einem Termin im Rathaus ein.