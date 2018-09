23. September 2018, 21:54 Uhr Breitbrunn 52-Jähriger ertrinkt im Ammersee

Ein 52-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Samstag bei Breitbrunn im Ammersee ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin des Unglücks gegen 8.30 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert. Die Frau hatte vom Ostufer aus gesehen, dass in der Breitbrunner Bucht ein lebloser Körper im Wasser treibt. Einsatzkräfte der Wasserwacht bargen kurz darauf den Mann aus dem Wasser, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Bisher bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Der Verunglückte war offensichtlich zum Schwimmen am Ammersee gewesen.