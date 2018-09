9. September 2018, 22:04 Uhr Bildung Ungleiche Anziehungskraft

In Germering wurde eine zweite Fachoberschule gegründet. Weil aber die meisten dennoch nach Fürstenfeldbruck wollen, muss der Landkreis zum neuen Unterrichtsjahr möglicherweise Schüler umverteilen

Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Der Landkreis will seine Fachoberschüler künftig besser zwischen Fürstenfeldbruck und Germering verteilen. Notwendig werden könnte dies bereits in wenigen Tagen, denn immer noch zieht es zu viele Schüler an die bestehende Fachoberschule (FOS) in Fürstenfeldbruck und zu wenige an die neue FOS in Germering. Weil in der Regel nicht alle, die sich im März dafür angemeldet haben, das Schuljahr tatsächlich beginnen, sondern eine andere Option wie etwa eine Ausbildung vorziehen, werden die tatsächlichen Zahlen erst mit Schuljahresbeginn feststehen. Sollte das Verhältnis allerdings so bleiben - 1310 Fach- und Berufsoberschüler in 49 Klassen in Fürstenfeldbruck und 240 Fachoberschüler in zehn Klassen in Germering -, dann will der Landkreis gegensteuern und Schüler umverteilen.

Schon im Juni hatte die Kreisverwaltung die Kreisräte darauf hingewiesen, dass es "in Einzelfällen" zu einer Umverteilung von Schülern kommen könnte. Zwar bestehe bei den weiterführenden Schulen freie Schulwahl - "allerdings nur so weit, als die Schule räumlich aufnahmefähig ist", heißt es dort. Aber "Fürstenfeldbruck ist voll und in Germering ist ausreichend Platz", sagt Michaela Arnold, Sachbereichsleiterin Bildung und Sport im Landratsamt, der SZ. Bislang habe sich der Effekt, wonach ein Schulangebot am Ort auch die entsprechende Nachfrage generiere, noch nicht eingestellt. Doch dies werde in den nächsten Jahren erwartet. Auch in Fürstenfeldbruck hatte die FOS nach ihrer Gründung im Jahr 2003 ihre Schülerzahlen bis zum Umzug in den Neubau auf dem Tulpenfeld verdreifacht.

Seit Jahren schon ist die Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Fürstenfeldbruck an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen. Der anhaltende Andrang war für den Landkreis als Sachaufwandsträger auch der Grund dafür, in Germering eine neue FOS zu gründen. Die Brucker FOS nutzt seit Jahren vier Räume des auf dem gleichen Campus befindlichen Graf-Rasso-Gymnasiums (GRG), denn ihr eigenes - bereits einmal erweitertes Gebäude - ist nach Angaben aus dem Landratsamt "bis an die absolute Obergrenze optimiert". Weil das GRG aber vom neuen Schuljahr an wieder mehr Fünftklässler als bisher unterrichtet und für sie fünf Klassen bilden muss, sind die Möglichkeiten, Räume an die Nachbarschule abzugeben, "künftig vermindert", weiß man in der Kreisverwaltung. Deshalb will man Schüler, "die mit vergleichbarem oder weniger Aufwand die FOS in Germering erreichen können", gegebenenfalls dorthin verweisen.

Im Kreiskulturausschuss, der von der geplanten Maßnahme unterrichtet wurde, wandte SPD-Kreisrätin Petra Weber ein, dass das schwierig werden könnte, denn obwohl beispielsweise Puchheim-Ort vor der "Germeringer Tür" liege, kämen Schüler mit weniger Aufwand nach Fürstenfeldbruck als nach Germering. Man müsse sich deshalb überlegen, "nach welchen Kriterien man die Kinder umpolt".

Die Germeringer FOS geht nun in ihr zweites Jahr. Sie startete vorigen Herbst mit je zwei elften Klassen der Ausbildungsrichtungen Soziales und Wirtschaft/Verwaltung sowie einer sogenannten Vorklasse, die vor allem Schülern, die ihre Mittlere Reife über den M-Zug der Mittelschulen oder den H-Zweig der Wirtschaftsschulen gemacht haben, den Übergang an die Fachoberschule erleichtern soll. Eine Vorklasse soll es auch im neuen Schuljahr geben. Die bisherigen Schüler rücken nun in die zwölfte Jahrgangsstufe auf und neue Elftklässler kommen hinzu. In einem Antrag an das Kultusministerium bittet die Kreisverwaltung zudem darum, vom Schuljahr 2019/2020 an, auch in Germering als dritte Ausbildungsrichtung den Bereich Technik anzubieten, den es bislang nur in Fürstenfeldbruck gibt.

Die Germeringer FOS wurde in einem nicht mehr genutzten und sodann renovierten Pavillon auf dem Gelände von Carl-Spitzweg-Gymnasium und Realschule Unterpfaffenhofen untergebracht. Mit dem Einzug der zwölften Klassen ist der Pavillon schon wieder zu klein, deshalb wurden nun weitere Container, die Platz für acht Klassenzimmer, einen Aufenthaltsraum und einen Lehrerstützpunkt schaffen, auf dem ehemaligen Hartplatz des Schulcampus' aufgestellt. Ob in die neuen Klassenzimmer pünktlich zum Schuljahresbeginn am Dienstag eingezogen werden kann, ist kurz zuvor noch nicht sicher. Möglicherweise wird man improvisieren müssen. Die spezielle Unterrichtsstruktur an der FOS - mit dem Betriebspraktikum im ersten Halbjahr der elften Klasse - mache es möglich, sagt Arnold optimistisch.

Ziel des Landkreises ist es jedoch, die Germeringer Fachoberschule später in einem eigenen Neubau unterzubringen. Allein bezahlen will der Landkreis diesen allerdings nicht. Seit geraumer Zeit sucht er nach Co-Finanziers unter den umliegenden Kreisen. Hoffnung schöpft Landrat Thomas Karmasin (CSU) aus einem Treffen Ende Juni in München, bei dem Münchens dritte Bürgermeisterin Christine Strobl einen "plötzlichen Einfall" hatte, wie sich Karmasin erinnerte. Im Herbst sollen ihre Überlegungen "ausgereift" sein, "dann will sie mit uns sprechen", sagte er den Kreisräten. Noch ist es nicht so weit.