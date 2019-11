Wie ein Parforceritt durch die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts kommt die aktuelle Doppelausstellung im Kunsthaus Fürstenfeldbruck daher. Da finden sich Erinnerungen an Malewitsch, Mondrian, Beuys, Baselitz. 32 Hommagen an seine Lieblingskünstler hat Otto Scherer dafür geschaffen. Im Untergeschoss dann erwartet den Besucher ein Ausflug an den Ursprung, es wird ruhiger, aber nicht weniger interessant. Die dort gezeigten Werke, unter anderem von im Landkreis bekannten Künstlern wie Roland Helmer, dem aktuellen Kunstpreisträger Peter Weber und Ben Muthofer, erinnern an die Düsseldorfer Künstlergruppe "Zero". Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte diese die Kunst von ihrem Ballast befreien, einen Neuanfang ermöglichen.

Und so sind auch die Werke in der Brucker Ausstellung absolut reduziert. Dem Titel "Schwarz und Weiß" entsprechend sind nur die beiden "unbunten" Farben zu sehen. Es geht um Fläche, Form, Entwicklung. Orientiert unter anderem an Kasimir Malewitschs 1913 entstandenem Werk "Schwarzes Quadrat auf weißem Grund", das als eines der Schlüsselwerke der modernen Kunst gilt. Diese Reduktion ist es, die später wieder aufgriffen und bis heute weiterentwickelt wird. Ein Großteil der nun gezeigten Werke stammt aus den vergangenen Jahren und zeigt den aktuellen Zustand, ältere Werke wirken wie ergänzende Zwischenstadien.

Etwa in Vesna Kovačićs "Arbeit 2" von 2016. Darin lässt sie weiße Linien über eine dreidimensionale schwarze Hügellandschaft laufen. Die Linien scheinen dadurch dicker und dünner zu werden, kreuz und quer, im Zick-Zack-Muster, geschwungen zu verlaufen.

Auf sich selbst und seine Umgebung zurückgeworfen wird der Betrachter bei Gerhard Langenfelds "Lichthorizont" Zwei schwarze Kreise, einer von weißen Linien durchbrochen, aus Aluminium und mit Lack besprüht. Die Oberfläche wird so zum Spiegel, schaut man drauf, betrachtet man sich selbst. Streng mathematisch geht Gerhard Hotter in "Dafloxis" vor, erinnert an die Konkrete Kunst. Mit dünnen schwarzen Linien zerteilt er die weiße Leinwand in viele, unterschiedliche Rechtecke.

Nicht nur die Formen, auch die Reduktion auf Schwarz und Weiß darf als Bruch mit kunstgeschichtlichen Konventionen verstanden werden, als Aufbruch, Hoffnung, Neuanfang. Zugleich erinnert die Ausstellung daran, dass die beiden Farben in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutung haben, als Symbol der Trauer, Sterilität, Ordnung, Leichtigkeit, des Unglücks.

Doppelausstellung "Schwarz und Weiß" und "Hommage an die Moderne" in Kooperation mit Otto Scherer im Kunsthaus Fürstenfeldbruck. Vernissage am Freitag, 15. November, von 19 Uhr an. Zu sehen bis 15. Dezember