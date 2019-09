Der Verband Bayerischer Bienenzüchter, einer von drei Imkerverbänden in Bayern, hält am Sonntag, 15. September, seinen Verbandstag in Türkenfeld ab. Beginn ist um 9.30 Uhr. Nachmittags erfolgt die Amtsübergabe der bayerischen Honigkönigin und Honigprinzessin an ihre Nachfolgerinnen und die Medaillen für die besten Honige von der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbauverliehen. Walter Dürl, Vorsitzender des Kreisverbands (Foto: Carmen Voxbrunner), erklärt, wie die Honige bewertet werden.

Beim Verbandstag in Türkenfeld werden Medaillen im Honigwettbewerb vergeben. Was wird da bewertet?

Dürl: Die Qualität und die Reife des Honigs. Die Prüfer sind besonders geschult für Geschmackstests. 120 Honige sind heuer aus allen drei bayerischen Imkerverbänden eingereicht worden. 78 wurden prämiert, davon 24 bei unserem Verband.

Wie wird bewertet?

Man kann für einen Honig 500 Punkte bekommen. Mit 499 Punkten erhält man die Medaille "Gold 1a", ab 480 Punkten gibt es Gold und ab 400 Silber. Bei uns gab es neunmal Gold 1a, elfmal Gold und viermal Silber.

Bekommen Sie auch eine Auszeichnung?

Ja, ich bekomme eine Gold 1a-Medaille.

Respekt! Welcher Honig wurde prämiert?

Ich übe schon länger, ich bin ja an die 20 Jahre Imker. Prämiert wurde mein Waldhonig mit Tannenhonig vom vorigen Jahr. Ich hatte die Bienen am Kirchsee bei Bad Tölz, da gibt es einen großen Bestand an Weißtannen. Die Bienen holen den Honigtau, der an den Bäumen entsteht, wenn Blattläuse die Nadeln anknabbern.

Wenn man einen Sortenhonig haben will, wie etwa Linden- oder auch Tannenhonig, wie macht man das?

Man stellt die Stöcke so auf, dass die Bienen hauptsächlich auf diese Bäume fliegen. Man kann aber nicht verhindern, dass die auch mal woanders hinfliegen. Deshalb muss ein Sortenhonig nicht ganz rein sein. Bei den meisten Sorten reichen 75 Prozent, beim Akazienhonig 65. Man tut gut daran, ihn vorher testen zu lassen. Vom Geschmack her kann man sich leicht vertun. In meinem Waldhonig sind etwa 50 Prozent Tanne.

Wie viel Honig muss man für die Prämierung einreichen?

Sechs Gläser in einem Karton. Wenn man sich anmeldet, bekommt man spezielle Etiketten mit einer Nummer, aber ohne Namen. Der Honig wird auf Geschmack getestet, auf den Wassergehalt und auf die Reife, ein Glas wird im Labor des Bieneninstituts in Veitshöchheim untersucht.

Wie kann der Imker die Qualität beeinflussen?

Über den richtigen Zeitpunkt, zu dem man den Honig schleudert, aber auch über die Stärke der Völker.

Kann man den prämierten Honig irgendwo kaufen?

Im Landkreis können mehrere Imker prämierten Honig anbieten. Den erkennt man an speziellen Etiketten, die man vom Imkerverband für die Vermarktung bekommt. Den Honig bekommt in Hofläden, auf Märkten oder im Privatverkauf.