Bund Naturschutz bietet eine Führung in der Abenddämmerung an

Biberspuren an der Amper untersuchen, zwei Biberbauten beobachten und Wissenswertes über den Biber erfahren, das können die Teilnehmer der Familienführung "Biber in unserer Stadt". Holde Tietze-Härtl vom Bund Naturschutz bietet sie am Samstag, 7. September, an. Beginn ist um 19 Uhr am Parkplatz auf der Lände. Etwa ein Jahrhundert lang war das größte Nagetier Europas in Deutschland ausgestorben. Erst 1966 wurde der Biber vom Bund Naturschutz in Bayern wieder ausgewildert. Er hat sich seitdem wieder verbreitet, auch im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Mittlerweile wird die Population nicht mehr größer. "Die Biberbestände regulieren sich selbst", sagt Tietze-Härtl. Biber leben in Revieren an Fluss- und Seeufern, die je nach Zahl der Nahrungsquellen zwischen einem halben und zweieinhalb Kilometern lang sind. In einem Bau lebe das Elternpaar mit seinen Jungen, erklärt Tietze-Härtl. Ein bis vier seien es pro Wurf. Mit zwei Jahren werden die jungen Biber von den Eltern aus dem Bau vertrieben. Außerhalb der Biberfamilie werden keine Artgenossen im Revier geduldet. "Sie werden totgebissen oder wandern ab", sagt Tietze-Härtl. Momentan seien alle Reviere besetzt, die Biberpopulation stagniere.

"Der Biber ist dort ein Problem, wo man ihm keinen Lebensraum lässt oder wo man nichts gegen ihn unternimmt", sagt Tietze-Härtl. Die Tiere bräuchten einen acht bis zehn Meter breiten Schutzstreifen am Ufer, in dem fänden sie genug Nahrung. Die Fraßschäden an Bäumen seien unerheblich, sagt die Forstwirtin. Biber ernähren sich hauptsächlich von Weichhölzern wie Weide, Pappe und Esche, die sich selbst erneuerten. Mit Schutzdrähten könnten größere Bäume davor bewahrt werden, von den Nagetieren gefällt zu werden. Sobald Bissspuren auffallen, sollten Bäume eingezäunt werden, sagt Tietze-Härtl.

Die Führungen bietet sie regelmäßig an, unter anderem für Schulklassen. So will sie erklären, "dass der Biber in unsere Landwirtschaft gehört, wie Rehe und Schwalben." Neben Biberführungen bietet die Imkerin und Forstwirtin auch Bienen- und Waldführungen an. Als "Lehrerin für die Umwelt" gibt sie an Grundschulen umweltpädagogischen Unterricht.

Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Dass man einen lebendigen Biber zu Gesicht bekommt, kann Tietze-Härtl nicht versprechen. Das hänge vom Wetter ab und davon, wie laut die Leute seien, sagt sie. Biber seien sehr geräuschempfindlich. Einen Biber in Lebensgröße werden die Teilnehmer aber auf jeden Fall sehen, denn Tietze-Härtl bringt ein ausgestopftes Exemplar mit. Außerdem hat sie Biberfelle zum Anfassen dabei. Mit Spielen für Eltern und Kinder rund ums Thema Biber wird die Führung abgerundet. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen.

Familienführung "Biber in unserer Stadt", Treffpunkt Parkplatz auf der Lände, Samstag, 7. September, um 19 Uhr. Anmeldung bei Holde Tietze-Härtl unter Telefon 08141/512915. Teilnahme kostenfrei, um eine Spende an den Bund Naturschutz wird gebeten.