Manfred Weber (rechts) kennt den Landkreis bereits von mehreren Besuchen, so auch 2018 bei der CSU Gröbenzell (links: Benjamin Miskowitsch).

Manfred Weber ist der Hauptredner beim Neujahrsempfang des Brucker Ortsverbandes. Der 47 Jahre alte Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament wird sich am Sonntag, 12. Januar, vor den geladenen Gästen im Barocksaal des Klosters "Gedanken zum neuen Jahr" machen. Es ist ein Jahr, in dem der designierte EU-Kommissionspräsident, der gleichermaßen als politisches Schwergewicht wie als Mann der moderaten und eher leisen Töne gilt, einen schweren Rückschlag hinnehmen musste. Vor allem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich gegen die Berufung Webers ausgesprochen und so den Weg geebnet für die Kompromisskandidatin Ursula von der Leyen (CDU). Bei der CSU hatte die öffentliche Demontage des Hoffnungsträgers Weber, der von 2003 bis 2007 Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern war, großen Unmut ausgelöst.

Begrüßt werden die Gäste in dem historischen Saal des von der Bayerischen Beamtenfachhochschule genutzten Gebäudes vom CSU-Ortsverbandschef Andreas Lohde, die "Neujahrsadresse" kommt von Landrat Thomas Karmasin (CSU). Um die musikalische Gestaltung vor dem Stehempfang kümmert sich der Posaunenchor der Erlöserkirche.