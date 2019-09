Die Hallen in Obermalching erinnern in ihren Ausmaßen an ein schwedisches Möbelhaus. Die Einrichtungsgegenstände heißen aber nicht Billy, Ivar oder Malm. Es sind Maschinen mit langen Laufbändern und große Kisten, die bis unter die mehr als neun Meter hohe Decke gestapelt sind. Das Licht ist grün. Die Kisten sind 1,20 Meter hoch, ebenso breit und 2,20 Meter lang. 1,9 Tonnen Kartoffeln oder 1,6 Tonnen Speisezwiebeln passen in eine Kiste, die mit dem Namen des Kartoffelbauern bedruckt sind: Johannes Müller. Daneben ist eine schwarze Schiefertafel, auf das der Name der Kartoffel- oder Zwiebelsorte geschrieben werden kann. Agria bio oder Takki zum Beispiel.

Johannes Müller, sein Vater Willi und seine Mutter Maria führen gemeinsam in dem Maisacher Ortsteil einen hochprofessionellen landwirtschaftlichen Betrieb, den Romy-Hof. Sie bauen vor allem Kartoffeln und Zwiebeln an und mästen 1300 Schweine. Voriges Jahr haben sie die größere der beiden Hallen direkt im Anschluss an die alte neu errichtet. Nun verfüge man über 3200 Quadratmeter Lagerfläche, erklärt Agrarbetriebswirt Johannes Müller, 34. Die Kartoffeln und Zwiebeln werden permanent belüftet, die Luft strömt permanent durch schmale Schlitze im Fußboden, in den Wänden und Kisten. Die Kartoffeln werden so auf etwa fünf Grad gekühlt. Die Zwiebel werden zunächst bei höheren Temperaturen getrocknet, dann ebenfalls kühl gelagert. Das grüne Licht verhindert, dass die Kartoffeln grün werden.

Detailansicht öffnen Willi Müller sucht in der Betriebsanleitung nach der Ursache für den Stillstand. (Foto: Matthias Ferdinand Döring)

Ein großer Teil wird in der alten Halle bis zu sechs Meter hohen Haufen gelagert und ebenfalls belüftet. Ungewaschen. Denn, so erklärt Müller, die dünne Erdschicht schütze die Knollen. Die Halle ist energieeffizient, 50 bis 70 Prozent des nötigen Stroms für Lüftung und Klimaanlage stammen von der eigenen Photovoltaik-Anlage. Die Kartoffeln können so über den Winter auf dem Hof gelagert und im nächsten Frühsommer verkauft werden. Dann gibt es weniger Knollen und die Preise sind höher als zur Erntezeit.

Der Großteil der Kartoffeln geht an Pommes- und Chipshersteller, die hohe Qualitätsanforderungen haben. Ein wichtiges Kriterium ist die Farbe, die die Pommes frites beim Backen annehmen. Im Fast-Food-Bereich sind sehr helle, lange Stäbchen gefragt. Mit dem Geschmack habe das nichts zu tun, erklärt Müller junior. Die Backfarbe könne man über die Lagertemperatur beeinflussen, denn sie hängt von der Verteilung der Stärke in den Knollen ab. Der separate Biobetrieb der Müllers, der unter "Rottenfußer" firmiert, produziert Kartoffeln für große Supermarkt-Ketten. Außerdem bauen Müllers Getreide, Zuckerrüben und Raps an, die in Fruchtfolge mit Kartoffeln und Zwiebeln wachsen.

Detailansicht öffnen Polnische Arbeiter, die beide Mateusz heißen, sortieren von Hand. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Die neue Halle wird Müller über die nächsten 15 oder 20 Jahre abzahlen. Sie hat etwa 1,6 Millionen Euro gekostet. Weil die Kartoffeln darin so kühl gelagert werden können, könne man zu 80 Prozent darauf verzichten, Mittel einzusetzen, die das Auskeimen der Kartoffeln verhindern. Der gängigste Keimhemmer, Chlorpropham, sei vom kommenden Jahr an ohnehin verboten. Er ist gesundheitsschädlich und möglicherweise krebserregend.

Von 125 Hektar Fläche werden die Müllers und ihre Mitarbeiter heuer voraussichtlich etwa 7000 Tonnen Kartoffeln ernten. "Eine unterdurchschnittliche Ernte", sagt Müller junior. "Die Kartoffel mag keine Hitze." Wenn es mehrere Tage weit über 30 Grad warm werde, gehe sie zunächst in den Schlafmodus, dann werde das Kraut dürr. Zwiebeln vertragen es nicht, wenn sie unregelmäßig Wasser bekommen. Müllers können deshalb alle Zwiebel- und einen Großteil der Kartoffelfelder bewässern. Etwa 2000 Tonnen Speisezwiebel werden heuer von 30 Hektar geholt, eine recht gute Ernte. Die riesigen Mengen bewältigen Müllers in einem Zwei-Schicht-Betrieb mit 1,5 festangestellten Mitarbeitern, zwei Azubis, einem Studenten und Saisonkräften wie Matthias Schmid. Seine Eltern führen in der Nähe einen Nebenerwerbsbetrieb. Auch einige polnische Saisonarbeiter sind dabei.

Wenige Wochen vor der Ernte setzen die Müllers auf den Feldern ein chemisches Mittel ein, das die Reifung der Kartoffeln fördert und das Kraut abtötet. Das wird kommendes Jahr nicht mehr erlaubt sein, die Kartoffelstängel müssen dann mechanisch abgetrennt werden. Die Ernte kann erst beginnen, wenn die Schalen der Kartoffeln fest genug sind. Das testet man, indem man den Kartoffeldamm mit dem Spaten aufsticht und nachschaut. Aus einer Saatkartoffel werden in der Regel zehn bis 15 neue Knollen. Bei Regen kann nicht geerntet werden, die Kartofflen verderben sonst leicht.

Mit dem Vollernter fährt ein Angestellter des Romy-Hofs über das Feld. Der Zwei-Reihen-Roder braucht etwa vier Stunden, um einen Hektar abzuräumen. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei 60 Tonnen Kartoffeln pro Hektar. Über Rüttelbänder und ein gestacheltes Förderband, den "querliegenden Igel", werden die Knollen in den Bunker befördert, der acht Tonnen fasst. Dabei fällt schon einiges an Erde wieder zurück aufs Feld.

Der Lastwagen, der die Kartoffeln zurück zum Hof fährt, ist mit einem Fallsegel ausgerüstet, damit die Knollen weich fallen. Sonst bekämen sie Druckstellen, das würde die Qualität mindern. Man könnte schon auf dem Vollernter Steine und Erdklumpen aussortieren. Die Arbeitskräfte aber seien teuer, sagt Johannes Müller. Deshalb übernimmt in der großen Halle eine optische Sortiermaschine den Hauptteil dieser Arbeit. "Die beste und teuerste", sagt Müller, 130 000 Euro habe sie gekostet. Mit drei Kameraaugen und einem Spiegel erkennt sie, was Steine oder Erdklumpen, was Kartoffeln sind. Senkrecht nach unten hängende Kunststofffinger schnellen an der entsprechenden Stelle vor und befördern Fremdkörper vom Laufband. Manchmal aber steht selbst die beste Maschine still, wie am Donnerstagnachmittag. Mitten in der Ernte ging auf einmal für einige Stunden nichts mehr in der großen Halle.