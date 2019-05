31. Mai 2019, 21:56 Uhr Befürchtungen im Wohngebiet Anlieger kämpfen um Parkplätze

Der Bau einer zweiten Brucker Feuerwache sorgt bei Bürgern weiterhin für Unmut

Von Peter Bierl, Fürstenfeldbruck

Die zweite Feuerwache in Fürstenfeldbruck sorgt bei Anwohner in der Flur- und Feldstraße weiterhin für Unmut. Der verkehrsberuhigte Straßenzug muss umgebaut werden, weil die Feuerwehr schnell durchfahren muss. Die Bürger in dem ruhigen Wohngebiet fürchten, dass künftig die lange Straßenflucht zur Rennstrecke wird und es an Parkplätzen fehlt. Etwa 130 Bürger kamen deshalb am Mittwoch zu einer Versammlung im Rathaus, wo die Pläne vorgestellt und diskutiert wurden.

Zum Auftakt stellte Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) fest, das am Standort nicht mehr zu rütteln sei, etliche Bürger kritisierten jedoch diese Entscheidung. Bei einem Alarm soll die Feuerwehr innerhalb von zehn Minuten zur Stelle sein. Vom Standort der Feuerwache in der Landsberger Straße im Westen sind weite Teile der Stadt aber nicht innerhalb dieser Frist erreichbar. Bis 2017 deckte die Fliegerhorstfeuerwehr den nordöstlichen Bereich ab, durch ihren Abzug ist eine Lücke entstanden. Die Stadt plant deshalb eine zweite Wache zwischen Bundesstraße 471 und Flurstraße, in direkter Nachbarschaft zum Gartenland Würstle. Bei einem Einsatz im Zentrum von Bruck würde die Feuerwehr von dort aus durch die Flur- und Feuerhausstraße fahren. Außerdem muss ein Teil der Mannschaft auf dem Hinweg zur Wache durch den etwa 700 Meter langen Straßenzug.

Dort ist es eng und am Rand stehen Autos. Stephan Gräser und Thomas Keller vom Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung erklärten, dass die "minimalste" Straßenbreite für solche Fahrten bei 5,5 Meter liegt, in diesem Straßenzug aber stellenweise nur 3,45 bis 4,7 Meter vorhanden seien. Die Insel an der schmalen Einmündung von der Feuerhausstraße und die Verkehrsinsel auf Höhe der Stiftung Kinderhilfe müssen abgeflacht werden, so dass die Feuerwehr sie überfahren kann. Außerdem sollen Parkplätze anders angeordnet werden.

Der Kompromiss, den man mit der Bürgerinitiative gefunden habe, sieht so aus: Die Kommune akzeptiere abschnittsweise eine Straßenbreite von weniger als 5,5 Meter, aber es entstünden mehr Parkplätze als gebraucht würden, erklärte Birgit Thron, Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt. Bloß werde mancher nicht mehr direkt vor der Haustür einen Parkplatz finden. Sie rechnete vor, dass derzeit an etwa 78 Stellen in den beiden Straßen Autos geparkt werden könnten, den Bedarf schätzte sie auf nur 34 ein. 18 Stellen würden durch den Umbau wegfallen, dafür würde die Kinderhilfe eine Fläche mit 15 Plätzen zur Verfügung stellen. Obendrein sei der Straßenzug wenig befahren. Nach Angaben der Ordnungsamtsleiterin fahren im Schnitt pro Stunde 47,6 Pkw und 0,3 Lastwagen durch. Es bleibt bei Tempo 30, und künftig soll nachts regelmäßig kontrolliert werden.

Die Bürger zeigten sich damit nicht zufrieden. Die Autos würden künftig "angebrettert kommen", rügte eine Bürgerin, und mehr Lastwagen durchfahren. Gräser antwortete, eine Straße werde erst ab 6,1 bis 6,5 Meter Breite für Laster attraktiv. Ein andere Frau klagte, es werde schwierig oder durch Parkverbote unmöglich, im eigenen Hof aus- und einzuparken, weil man den Wagen nicht mehr abstellen dürfe, um das Tor zu öffnen. Großen Beifall erhielt der ehemalige BBV-Stadtrat Klaus Zieglmeier, der Ingenieure und die Verwaltung bezichtigte, mithilfe von "Zahlenspielen" die Situation "schönzurechnen". Andere wandten ein, die Feuerwehr könne doch über die Dachauer Straße ausrücken und den Umweg mit Tempo 80 ausgleichen.

"Keine Feuerwehr rast dort mit der Geschwindigkeit durch", entgegnete OB Raff.

Die Stadt treibe einen Riesenaufwand, um insgesamt 20 Sekunden zu gewinnen, kritisierte Georg Antes, Sprecher der Interessengemeinschaft, die mehr als 300 Unterschriften gesammelt hat. Würde man den Standort der Feuerwache in der Landsberger Straße verbessern, könnte man aber 90 Sekunden gewinnen, etwa durch eine direkte Auffahrt auf die B 471. Man könnte eine Vereinbarung mit der Emmeringer Feuerwehr treffen, um den Osten zu schützen, oder hauptamtliche Einsatzkräfte anstellen wie in Dachau, oder doch andere Standorte in Betracht ziehen. Zumal der Südosten sowie die südliche Buchenau und die Alt-Buchenau trotz der künftig zwei Feuerwachen außerhalb der Zehn-Minuten-Zone liegen.

Feuerwehrkommandant Michael Ott versicherte den Bürgern, dass alle Varianten durchgespielt worden seien. Eine eigene Auffahrt auf die B 471 wäre rechtlich unmöglich und die Emmeringer Feuerwehr verfügt über keine Drehleiter und wolle auch keine, selbst wenn Bruck sie bezahlt. Denn das würde bedeuten, dass sie zu mehr und anderen Einsätzen verpflichtet würde. Gräser warnte vor den hohen Personalkosten einer Teilberufsfeuerwehr. Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU) betonte, dass Flur- und Feldstraße ja nicht die einzigen Ausfallstraßen seien, aber nur dort Veränderungen notwendig seien, um die Einsatzzeit zu verbessern. Ob die Feuerwehr ein oder zwei Minuten später am Brandort eintreffe, könne über Leben und Tod entscheiden. "Es geht um ein Abwägen und einen Solidarakt von Ihnen!", appellierte Lohde an die Anwohner.

Antes sagte der SZ hinterher, dass die Interessengemeinschaft den Kompromiss mittrage, allerdings weiter "um jeden Parkplatz kämpfen" werde. Denn am Anfang an der Feldstraße fallen die Plätze komplett weg und in einigen weiteren Abschnitten in der Mitte seien es zu wenige. Außerdem fürchtet er, dass es morgens bei der Kinderhilfe noch chaotischer werde, weil zwölf Parkplätze für die Lehrer entfallen würden.

Die zweite Feuerwache soll in gut zwei Jahren fertig sein und etwa sechs Millionen Euro kosten. Die Dependance ist für vier Einsatzfahrzeuge ausgelegt, lässt aber Platz für eine Aufstockung des Fuhrparks. Um Kosten zu sparen, wurde die Nutzfläche des dreigeschossigen Gebäudes nebst Übungsturm etwas reduziert. Die Zahl der geplanten Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sollte zunächst von zehn auf vier reduziert werden. Weil aber möglichst viele freiwillige Helfer nah untergebracht werden und die Stadt günstigen Wohnraum schaffen will, stieg die Zahl mittlerweile wieder auf acht.