Sebastian Kellerer will mehr Freiraum für den einzelnen

Überregulierung, Eigenverantwortung, Vollkaskomentalität: Hört man Sebastian Kellerer zu, wenn er über das spricht, was er politisch für richtig hält und was er ablehnt, dann glaubt man, ein FDP-Mitglied vor sich zu haben. Doch Kellerer () gehört der Bayernpartei an. Dort habe er auch die konservativen Vorstellungen gefunden, die ihm wichtig sind, sagt er. Allerdings versteht sich der Dachauer nicht als Separatist. Ein bisschen mehr Eigenständigkeit des Freistaats würde ihm reichen, sagt er. Beispielsweise in Finanzfragen. Dann hätte Bayern mehr Spielraum bei der Festlegung von Steuern. Kellerer ist 29 Jahre alt und arbeitet als Versicherungsmathematiker. Im vergangenen Jahr hat er sich bei der Bundestagswahl als Direktkandidat für den Wahlkreis Dachau/Fürstenfeldbruck um ein Mandat beworben. Aus dieser Zeit kennt er den östlichen Landkreis. Seine Partei hat ihn wieder als Kandidaten aufgestellt. 1,3 Prozent der Erststimmen hat er bei der Bundestagswahl gewonnen, diesmal hofft er auf mehr.