Von Andreas Ostermeier

Auf die Bezeichnung "Biobauer" hat Sepp Dürr Wert gelegt. Bei jeder Kandidatur, in jeder Ankündigung, die mit ihm zu tun hatte, stellte er sich so vor. Anfang der Achtzigerjahre hat er gemeinsam mit seiner Schwester Agnes den elterlichen Hof an der Dorfstraße in Germering übernommen. Mit konventioneller Landwirtschaft war der Hof nach Ansicht von Dürr aber nicht zu erhalten. Also probierten er und seine Schwester etwas anderes. Dabei hat Dürr gar nicht Landwirt gelernt. Nach dem Abitur 1974 studierte er deutsche und italienische Literatur in München, 1982 promovierte er gar. Eine akademische Laufbahn wäre möglich gewesen. Aber Dürr zog es zurück nach Germering. Eine Liebe zum ländlichen Leben lässt sich darin erkennen. Von dieser Liebe kündeten auch seine vor wenigen Jahren gehaltenen Vorträge, in denen der 1953 Geborene über sein Aufwachsen im Bauerndorf in den Fünfziger- und Sechzigerjahren erzählte.

Und doch ist der Biobauer Sepp Dürr nochmal aus dem Hofleben ausgebrochen und hat mehr als zwei Jahrzehnte Landespolitik gemacht. Daran war auch der Beruf als Biobauer schuld. Die neu gegründeten Grünen wollten ihn und seine Schwester kennenlernen, schließlich gehörten die beiden zu den ersten Biobauern in Germering. Es war, so hat es Dürr erzählt, keine Liebe auf den ersten Blick.

Den Parteimitgliedern aus der bürgerlichen Mittelschicht misstraute der Landwirt, der stets im Dialekt sprach, anfangs. Es habe ihm gereicht, "seinen eigenen Schmarrn verteidigen" zu müssen, sagte er. Auch noch für das geradezustehen, was irgendein Parteikollege verzapft, das wollte der Germeringer nicht. Immerhin war er bereit, auf der Liste der Grünen für den Gemeinderat zu kandidieren. Aufsehen erregte er im Wahlkampf, weil er sich für eine Entfernung des Nitrats aus dem Trinkwasser einsetzte.

1998 wurde der - mittlerweile - Grünen-Politiker erstmals in den Landtag gewählt. Dort machte er rasch Karriere. Bereits zwei Jahre später wurde er einer von zwei Fraktionssprechern. Dürr konnte gut poltern, seine Zwischenrufe waren berüchtigt. Acht Jahre amtierte er als Sprecher. Auch eine Aktion außerhalb des Parlaments war Gesprächsstoff. 2013 verhüllte er gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin Katharina Schulze einen Gedenkstein für die Trümmerfrauen. Diese hätten keine Erinnerung verdient, sagte er, denn viele von ihnen hätten die Aufräumarbeiten wegen ihrer Nazi-Vergangenheit leisten müssen. Berufen konnte er sich dabei auf Recherchen des Stadtarchivs München. Der Stadtrat der Landeshauptstadt hatte sich deshalb auch gegen den Gedenkstein am Marstallplatz ausgesprochen. Dürr und Schulze wurden vor allem in den sozialen Netzwerken wüst beschimpft und erhielten Morddrohungen.

Dürr zählte auch bei den Grünen im Landtag immer zu den Unangepassten. Mit seiner unverblümten und direkten Art konnte er Freunde wie Gegner verschrecken. Doch hinter der knorrigen Fassade des Altbayern steckte ein zugewandter und umfassend gebildeter Mensch, der über Hochschulpolitik genauso gut wie über Salatsetzlinge und Kultur parlieren konnte. Damit war er im besten Sinne ein bayerischer Patriot, obwohl er mit diesem Begriff wahrscheinlich wenig hätte anfangen können. Dürr erwarb sich Respekt in der CSU, vielleicht auch deshalb, weil er in vielem dem legendären Grünen-Politiker Sepp Daxenberger glich, der ebenfalls an einem Krebsleiden starb.

Mehrmals kandidierte der Germeringer Dürr im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/Landsberg. 2008 erreichte er dort mehr als 15 Prozent der Erststimmen, das zweitbeste Ergebnis nach dem Sieger Thomas Goppel (CSU). 2013 verzichtete er auf seinen Stimmkreis, kandidierte nur noch über die Liste. Eine Krebserkrankung zwang ihn, langsamer zu tun. In einer ersten Reaktion hatte er die Politik aufgeben wollen, kehrte dank eines fulminanten Zweitstimmenergebnisses aber in den Landtag zurück. 2018 gelang ihm dies dann nicht mehr - auch deshalb, weil die Grünen erstmals mehrere Wahlkreise in Oberbayern direkt gewinnen konnten.

Zum Abschied kündigte der Germeringer an, er werde sich jetzt dem Anbau von Kartoffeln und seinen Enkeln widmen. Ganz einhalten konnte er diese Aussage nicht. Bei der Kommunalwahl 2020 gelang ihm der Einzug in den Stadtrat von Germering - er hatte auf dem letzten Listenplatz kandidiert und war etliche Plätze nach vorne gewählt worden. Bis zuletzt hat Sepp Dürr über viel Popularität verfügt. Jetzt ist der Biobauer und Grünen-Politiker gestorben. Der Krebs war zurückgekehrt.

"Mit ihm verlieren wir einen begeisterten Politiker, einen langjährigen Weggefährten und beherzten Kämpfer für Kunst, Kultur, eine lebendige Demokratie und die ökologische Landwirtschaft", teilte der Landesverband der Grünen am Freitag mit. "Sepp war viele, viele Jahre ein prägender Teil unserer Fraktion und eine laute Stimme der bayerischen Grünen. Und vor allem war er ein ganz feiner Mensch", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Dürr habe immer ein offenes Ohr gehabt und sei immer klar in der Analyse gewesen. "Sein Humor war außergewöhnlich, so wie er als Mensch auch. Wir erinnern uns sehr dankbar an Sepp und vermissen ihn sehr."

Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann betonte: "Er hat für seine Werte und Überzeugungen gekämpft, mit uns und auch gegen uns, wenn nötig." Grünen-Vorsitzende Eva Lettenbauer lobte Dürrs Einsatz gerade auch für die Menschen im ländlichen Raum: "Ich bin Sepp sehr dankbar für seine Kraft, die er unserem grünen Bayern gewidmet hat, seine Durchsetzungsstärke und seine Ecken und Kanten."