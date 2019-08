Artikel per E-Mail versenden

Bäume sind schön anzuschauen, liefern Holz und sind manchmal gut zum Klettern. Und sie sind für uns Menschen lebenswichtig. Die Forderung des Bundes Naturschutz nach mehr Schutz für Bäume ist deshalb vollkommen richtig, auch in eher ländlich geprägten Gemeinden wie Maisach. Bäume erbringen viele "Dienstleistungen", die uns Menschen zugute kommen: Eine alte Buche etwa kann pro Tag so viel Kohlendioxid aufnehmen, wie ein Kleinwagen im Schnitt auf 150 Kilometern ausstößt. Sie produziert täglich mehr als 10 000 Liter Sauerstoff, den Tagesbedarf von 25 Menschen, und filtert Schadstoffe aus der Luft. Bäume spenden Schatten, verdunsten Wasser und kühlen ihre Umgebung.

Dennoch haben Bäume es schwer. Sie leiden unter dem Klimawandel, der sich mit Hitze und Trockenheit bemerkbar macht. Sie stehen im Weg, wenn neue Häuser oder Straßen gebaut werden sollen, oder stören Nachbarn durch Schatten und Laubwurf. Einen solchen Nachbarschaftsstreit kann man gerade in Puchheim verfolgen, es geht um eine große Linde. Eine Baumschutzverordnung könnte in dieser Situation ein Signal sein, das zeigt, wie wichtig der Kommune Bäume sind. So stiege die Hemmschwelle, einen Baum einfach umzuhacken. Man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass die Leute schon selbst auf ihre Bäume aufpassen werden. Immer wieder werden sie einfach deshalb gefällt, weil sie irgendwen stören. Zu vielen Menschen ist Arten- und Klimaschutz weitgehend egal. Deshalb braucht es Regeln.

Heimische Bäume sind unschätzbar wertvoll für die Tierwelt. Etwa 500 Insekten können ausschließlich auf und von der Eiche leben. Dazu kommen Vögel und Säuger wie Eichelhäher und Eichhörnchen. Tiere und Baum haben sich parallel entwickelt. Wer die Artenvielfalt erhalten will, muss die alten Bäume schützen. Die Verordnungen müssen festlegen, welcher Ausgleich geschaffen werden muss, wenn doch ein Baum gefällt wird. Alter, Baumart und Standort müssen bewertet werden, wie der BN es fordert. Ein alter, heimischer Baum in einer dicht bebauten Gegend ist wertvoller als einer von vielen jungen irgendwo außerhalb. Seine Fällung muss angemessen kompensiert werden.