25. April 2019, 22:15 Uhr Bauleitplanung Reparatur am Flickenteppich

Die Gemeinde Gröbenzell möchte das Gebiet um die Freyastraße baurechtlich neu ordnen. Nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs sind 135 Seiten mit Einwänden eingegangen

Von Ariane Lindenbach, Gröbenzell

Mehr Bauraum und Lärmschutz, etwa durch Tempo 30 in der Freyastraße, keinesfalls Flachdächer sowie eine großzügigere Auslegung bei der erforderlichen Stellplatzzahl - das sind grob zusammengefasst die häufigsten Einwände und Anregungen, die bei der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Freyastraße bei der Gemeinde Gröbenzell eingegangen sind. Auf insgesamt 135 Seiten haben Bürger ihre Anregungen und Einwendungen bei der Gemeinde eingebracht. Öfter kam auch das Argument, dass ein Großteil des Gebiets zwischen Bahnlinie, Von-Koch-, Dianastraße und Loferweg bebaut ist und deshalb kein Bebauungsplan mehr aufgestellt werden müsse, andere befürchten den Wertverlust ihrer Immobilie.

Mehr als 300 Bebauungspläne existieren aktuell in der Gemeinde Gröbenzell. Etliche sind fehlerhaft, da sie nicht den tatsächlichen Gegebenheiten oder den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, manche gelten nur für wenige Grundstücke, so dass im Gemeindegebiet von Gröbenzell unter baurechtlichen Aspekten immer wieder von einem "Flickenteppich" gesprochen wird. Bereits 2016 hat der Gemeinderat in einer Sitzung darüber diskutiert, dass diese vielen Bebauungspläne auf einige wenige nachvollziehbare und rechtlich belastbare reduziert werden sollen.

Für die Freyastraße, oder wenigstens den Unterführungsbereich, wünschen sich einige Gröbenzeller Tempo 30. (Foto: Matthias Döring)

Grundsätzlich will die Gemeinde erreichen, dass der oft zitierte Gartenstadtcharakter Gröbenzells erhalten bleibt, unter anderem durch Flächen sparendes Bauen, weniger versiegelte Flächen und mehr Grün in den Vorgärten. Einer der ersten Bebauungspläne dieser Art ist der "Bebauungsplan Freyastraße", auch "Bebauungsplan Nummer 11" genannt. Ende letzten Jahres billigte der Gemeinderat den Planentwurf. Er sieht vor, das reine in ein allgemeines Wohngebiet umzuwandeln. Das allerdings ist laut der Mehrheit im Gemeinderat unter anderem wegen der vielen dort ansässigen Gewerbetreibenden und der Lärmbelastung lediglich eine formelle Anpassung an den tatsächlichen Status Quo.

Zwischen 21. Januar und 8. März konnten die Gröbenzeller Stellungnahmen abgeben. Diese können nun auf der Homepage der Gemeinde (www.groebenzell.de) eingesehen werden. Die Einwände sind teilweise konträr, so gibt es eben manche, die sich eine Ausweitung der Baugrenzen wünschen, andere wiederum eine restriktivere Handhabe. Wiederholt scheint zwischen den Zeilen Unverständnis durch, ob eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig ist. Die Argumente der Gemeinde, mit einem Bebauungsplan ein Gebiet einheitlich zu ordnen, überzeugen offenbar nicht alle. So weist etwa ein Gröbenzeller darauf hin, dass von den insgesamt 172 Baugrundstücken im Plangebiet nahezu alle bebaut sind. Deshalb benötige man keinen eigenen Bebauungsplan, die restlichen paar Grundstücke könnten über Paragraf 34 des Baugesetzbuchs geregelt werden.

Mit dem Bebauungsplan will die Gemeinde den Gartenstadtcharakter bewahren, indem flächensparendes Bauen belohnt und das Grün in den Vorgärten gefördert wird - ganz anders als im Familiendorf. (Foto: Matthias Döring)

Mehrere Einwender fürchten, dass durch die Änderung vom reinen in ein allgemeines Wohngebiet faktisch eine Verschlechterung des Lärmschutzes erfolgen würde. Das ist nicht richtig; die Lärmbelastung in dem Gebiet entspricht schon jetzt der im allgemeinen Wohngebiet. In dem Zusammenhang wurden auch Befürchtungen wegen Wertminderung geäußert sowie der Wunsch nach Tempo 30.

Ferner gibt es Einwände gegen die geplanten Terrassengeschosse. Die Gründe sind verschieden, sie reichen von rein ästhetischen Aspekten bis zu der Behauptung, diese würden große Baufirmen nach Gröbenzell locken. Eine Anregung gilt den nachzuweisenden Stellplätzen: Hier sollte die Gemeinde weniger streng sein, damit ein Ehepaar, wenn die Kinder aus dem Haus sind, einen Teil des Hauses als Einliegerwohnung vermieten kann. Andere Bürger wiederum weisen lediglich darauf hin, dass bereits gefällte Bäume als noch vorhanden erfasst wurden. Erwähnenswert ist auch, dass es ein paar Bürger gab, die sich in ihren Anregungen für die Aufstellung des Bebauungsplans Freyastraße ausgesprochen haben. Unter anderem weil sie die Änderungen begrüßen und auf steigende Bevölkerungszahlen reagieren wollen.