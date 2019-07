25. Juli 2019, 21:46 Uhr Bahnhof in Eichenau Nicht benutzte Räder werden entfernt

Fahrräder, die schon lange Zeit am Bahnhof in Eichenau abgestellt sind, werden am Mittwoch, 4. September, entfernt. Darauf macht die Gemeinde Eichenau aufmerksam. Bereits von 6. August an sollen die offensichtlich nicht mehr benutzbaren Räder mit einem schriftlichen Verweis versehen werden. Gut erhaltene Räder würden nach der Räumaktion als Fundräder erfasst, stark beschädigte nur 14 Tage aufbewahrt und dann verschrottet, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.