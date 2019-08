12. August 2019, 22:06 Uhr Ausstellung in Puchheim Experimente mit der Druckpresse

Begutachtung: Die Mitglieder des Kulturvereins schauen sich an, was sie in der alten Schule ausstellen möchten.

Mitglieder des örtlichen Kulturvereins befassen sich mit einer selten eingesetzten Technik und zeigen die Ergebnisse eines Workshops

Von Valentina Finger, Puchheim

Eine Druckpresse, abgedeckte Tische und Farben überall: So hatte es laut Christa Tucci vom Puchheimer Kulturverein am vergangenen Wochenende in der Alten Schule in Puchheim ausgesehen, bevor die Mitglieder die Räume für die öffentliche Werkschau zurecht machten. Zehn Künstler des Vereins haben dort von Freitag bis Sonntag im Rahmen eines Workshops miteinander gearbeitet und die Ergebnisse anschließend in lockerem Werkstattambiente direkt vor Ort ausgestellt.

Zugänglich war die Veranstaltung auch für externe Gäste, die sich künstlerisch ausprobieren wollten. Nur vier Nicht-Vereinsmitglieder, ein Mann und ein Ehepaar mit seiner zwölfjährigen Tochter, haben die Gelegenheit allerdings wahrgenommen. Anders sah es bei dem bereits am Donnerstag als Teil des Ferienprogramms veranstalteten Kinder-Workshop aus. 14 Kinder hätten dabei mit Begeisterung gemalt und Papier gefaltet, sagt Tucci: "Während wir den Kindern beim Kunstmachen zugesehen haben, hat es uns richtig in den Fingern gejuckt, bis wir am nächsten Tag selbst endlich an die Reihe gekommen sind." Tucci, im Kulturverein für die bildende Kunst verantwortlich, arbeitet vor allem mit Ton. Am Wochenende hat sie eine turmartige Skulptur gefertigt, die sie nächstes Jahr bei der Gruppenausstellung "Magischer Mai" zeigen will. "Natur ist generell mein Thema", sagt sie. "Es geht um die Blätter, das Ranken und Entstehen des Lebens ."

Während Tucci der Objektkunst treu geblieben ist, haben ihre Kolleginnen die Gelegenheit genutzt, um mit einer Arbeitsweise zu experimentieren, die sie sonst nicht einsetzen. Die meisten von ihnen sind eigentlich Malerinnen. Doch am Wochenende stand der Papierdruck im Mittelpunkt. Barbara Saatze hat zu dem Workshop ihre Druckpresse mitgebracht. Damit hat Monika Scheliga in nur drei Tagen 15 Bilder angefertigt. Die Silhouetten von Blättern, Gräsern und Federn hat sie auf verschiedenfarbige Hintergründe gedruckt. "Kräftige Farben sind eigentlich nicht meins, aber diesmal habe ich es einfach ausprobiert", sagt Scheliga, deren Gemälde sonst in zurück genommenen Nuancen gehalten sind.

Ulrike Strauß und Franz Werschnik haben in ihren Drucken grafische und organische Formen kombiniert. Zu dem Ergebnis hat Strauß konkrete Gedanken: "Ich sehe darin Häuserblocks, die immer höher ragen, während die übrig gebliebene Natur immer mehr zur Seite gedrängt wird", sagt sie. Mit Oberflächenstrukturen hat schließlich Monika Luhmer experimentiert. Geprägte Kupferplatten treffen in ihren Drucken auf Korkabdrücke und Linien, die sie mit einem Kamm hinzugefügt hat.

Noch eine andere Drucktechnik hat Hariet Paschke ihren Künstlerkolleginnen näher gebracht: Beim Gelatinedruck werden selbst hergestellte Gelatineplatten bevorzugt mit Wasserfarben bestrichen. Der Vorteil sei vor allem, dass man auf diese Weise überall arbeiten könne. "Als wir als Kunststudenten unterwegs waren, haben wir beispielsweise eine italienische Stadtsilhouette gemalt, Gelatine zum Drucken besorgt, die Drucke verkauft und hatten so gleich Geld für ein Abendessen", erinnert sie sich.

Symbolisch für das gemeinsame Arbeiten ist bei dem Workshop auch ein Gemeinschaftsgemälde entstanden. Jeder Teilnehmer hat dafür ein Bild gemalt. Nebeneinander platziert ergeben alle Bilder ein langes Panoramabild, während jedoch bei jedem Bestandteil der individuelle Stil des Malers erkennbar bleibt. So folgt auf Werschniks Dünenkulisse zum Beispiel eine pastellige Fortsetzung der Naturlandschaft von Scheliga bis das Bild in Tuccis plastischer, reliefartiger Darstellung einer Meerjungfrau an der Küste endet.