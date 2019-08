4. August 2019, 17:31 Uhr Ausraster in Fürstenfeldbrucker Mehrfamilienhaus Hammer-Attacke auf Jugendliche

55-Jähriger wegen versuchten Tötungsdelikts in Haft

Von Christian Hufnagel, Fürstenfeldbruck

Mit einem Zimmererhammer ist in der Nacht auf Samstag ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck auf drei Jugendliche losgegangen. Das versuchte Tötungsdelikt ereignete sich gegen ein Uhr im Treppenhaus. Bei der Attacke wurden ein 19-Jähriger am Kopf, er trug eine Schädelprellung und Platzwunde davon, und ein 18-Jähriger an der Schulter verletzt. Bei Letztgenanntem waren der ältere Freund und ein 16-Jähriger, der unverletzt blieb, in der Wohnung zu Gast gewesen. Laut einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Oberbayern Nord flüchtete das Trio dann aus dem Haus in der Saarstraße. Der 55-jährige mutmaßliche Täter verfolgte sie jedoch, stieg in sein Auto und fuhr den flüchtenden Jugendlichen hinterher. Nach ein paar hundert Metern war aber Schluss: Die inzwischen verständigte Polizei stoppte das Fahrzeug an der Kreuzung Fichtenstraße/Augsburger Straße. Die Streifenbeamten konnten den noch immer mit dem Hammer bewaffneten Mann schließlich festnehmen.

Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Motivlage sei derzeit noch unklar, so die Polizei. Der 55-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Seine beiden Opfer konnten nach einer ambulanten Behandlung die Kreisklinik wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den nächtlichen Geschehnissen geben kann, wende sich an die Kripo unter der Telefonnummer 08141/6120.