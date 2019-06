23. Juni 2019, 22:23 Uhr Aus Unachtsamkeit Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei Menschen sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 16.30 Uhr eine 58-jährige Münchnerin von der Falkenstraße in die Heimstättenstraße abbiegen. Sie übersah einen von links kommenden Autofahrer, der Vorfahrt gehabt hätte. Die Münchnerin, ihre 83 Jahre alte Beifahrerin aus Fürstenfeldbruck und der 24-jährige Fahrer des zweiten Autos wurden verletzt. Die Frauen wurden mit dem Rettungswagen in die Fürstenfeldbrucker Klinik gebracht. Der junge Mann, ein Fürstenfeldbrucker, war schwerer verletzt, er kam per Hubschrauber ins Schwabinger Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.