13. Januar 2019, 21:43 Uhr Aus dem Polizeibericht Unbekannter nach Unfall auf der Flucht

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Samstag ein Unbekannter nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in Olching aus dem Staub gemacht. Die Polizei teilte mit, dass ein Autofahrer seinen Wagen an der Johann-G.-Gutenbergstraße gegen 23 Uhr abgestellt hatte. In der folgenden Stunde muss der Unfall mit beträchtlichem Schaden passiert sein.