12. März 2019, 21:49 Uhr Aus dem Polizeibericht Streiterei um Obstladen

Ein Streit um die Eigentumsverhältnisse an einem Obst- und Gemüseladen in Fürstenfeldbruck ist am Montagnachmittag derart eskaliert, dass die Polizei Fürstenfeldbruck nun gegen eine 30 Jahre alte Frau wegen Diebstahls und Körperverletzung und gegen ihren 29 Jahre alten Mann wegen Diebstahls ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die 50 Jahre alte Mitinhaberin, deren Tochter und deren Mann sowie ein 36-Jähriger den 27 Jahre alten Mitinhaber gegen 15.40 Uhr aufgesucht, um über die Eigentumsverhältnisse zu reden. Während des Streits habe die 30-Jährige Geld aus der Kasse genommen, so die Polizei, möglicherweise sei auch deren Mann an dem Diebstahl beteiligt gewesen. Schließlich habe die junge Frau dem Mitinhaber auch noch einen Stift an den Kopf geworfen. Im Einsatz waren die Besatzungen von vier Streifenwagen.