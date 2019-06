23. Juni 2019, 22:23 Uhr Aus dem Polizeibericht Streitendes Paar landet im Graben

Ein junges Paar aus Fürstenfeldbruck ist am Freitag gegen 22.15 Uhr im Auto in einen handfesten Streit geraten. Die Auseinandersetzung endete in einem Graben der Kreisstraße. Die 22-jährige Frau und der 28-jährige Mann mussten Hilfe rufen. Laut Polizei war einer der beiden alkoholisiert. Was genau geschah, wird noch ermittelt.