Es begann mit Worten und endete mit gegenseitigen Ohrfeigen: Zwei Männer sind am Samstagabend gegen 20.15 Uhr an der Waldstraße in Streit geraten. Die Kinder eines 32-Jährigen hatten am Straßenrand gespielt, als ein 21-Jähriger mit seinem Auto nach dem Eindruck des Älteren zu schnell an ihnen vorbeifuhr.

Die beiden Männer gerieten aneinander - erst lautstark mit Worten, dann wurden beide handgreiflich. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung laut Polizei zwar niemand, gleichwohl wurde gegen die beiden Beteiligten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.