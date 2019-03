12. März 2019, 21:49 Uhr Aus dem Polizeibericht Partnerin mit Fäusten traktiert

Einen Umzug aus einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Olching in ein sogenanntes Ankerzentrum in München hatte der Gewaltausbruch eines 24 Jahre alten Nigerianers gegen seine zwei Jahre jüngere Freundin zur Folge. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat die Frau ihren Freund angezeigt. Die vorhandenen Hämatome belegten demnach, dass die Frau am Vortag mit Fäusten unter anderem ins Gesicht geschlagen worden war. Polizeibeamte machten den 24-Jährigen in der Unterkunft ausfindig, sprachen einen Platzverweis und ein Kontaktverbot aus und veranlassten den Umzug.