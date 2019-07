28. Juli 2019, 21:34 Uhr Aus dem Polizeibericht Ohne Führerschein am Steuer erwischt

Ohne Führerschein ist ein 29-Jähriger aus Puchheim am Samstag am Steuer eines Autos erwischt worden. Der Mann wurde um 19.20 Uhr in der Wittelsbacherstraße kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass ihm die Fahrerlaubnis versagt worden war. Sie nahmen dem Mann den Autoschlüssel ab. Auch die Halterin des Fahrzeugs, eine 27-Jährige aus Puchheim, bekommt eine Anzeige. Sie hätte ihrem Freund den Wagen nicht überlassen dürfen.