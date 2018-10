28. Oktober 2018, 15:44 Uhr Aus dem Polizeibericht Maler bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Ein 55-jähriger Maler aus Wielenbach ist am Freitag bei einem Sturz von der Leiter schwer verletzt worden. Mitarbeiter einer Malerfirma waren im Außenbereich eines Anwesens in der Dianastraße tätig. Der 55-Jährige stieg der Polizei zufolge mit einem Farbeimer in der Hand im Terrassenbereich auf eine Leiter. Er rutschte von einer Leitersprosse ab und fiel aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den Pflasterboden. Laut Notarzt zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht.