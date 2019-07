5. Juli 2019, 22:07 Uhr Aus dem Polizeibericht Leichte Beute

Dieb bestiehlt Betrunkenen

Ein Betrunkener, zwei Mädchen und ein dreister Dieb: Diese vier Personen waren am Donnerstagabend um etwa 22 Uhr Akteure eines besonderen Vorfalls auf dem Geschwister-Scholl-Platz. Laut Polizei wollte der alkoholisierte Mann die beiden Mädchen zum Essen einladen. Um sein Angebot zu unterstreichen, wedelte er mit Geldscheinen von unbekanntem Wert. Noch während die Mädchen das Angebot ablehnten, kam ein Unbekannter angelaufen, entriss dem Betrunkenen die Geldscheine und rannte davon. Der Bestohlene und die beiden Mädchen liefen dem Dieb hinterher, verloren ihn aber aus den Augen. Die Wut des Betrunkenen richtete sich nun gegen die Mädchen, die er des Diebstahls bezichtigte. Als er eines von beiden am Arm packte, kam dessen Mutter hinzu und wehrte ihn mit einem Pfefferspray ab. Weil der Mann zudem so alkoholisiert war, dass er nicht mehr nach Hause fand, musste er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.