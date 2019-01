13. Januar 2019, 21:43 Uhr Aus dem Polizeibericht Einbrecher nächtigt in Wettermessstation

Einen trockenen Schlafplatz hatte möglicherweise ein bislang unbekannter Einbrecher im Sinn, als er in eine Wettermessstation in Maisach eindrang. Die Station befindet sich zwischen der neuen Maisacher Südumfahrung und der Alten Brucker Straße außerhalb der Maisacher Wohnbebauung. Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen 30. Dezember und Freitag, 11. Januar, an. Der Unbekannte übernachtete offensichtlich in der Station, durchwühlte sie auch und entwendete ein technisches Gerät im Wert von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Olching unter 08142/2930 entgegen.