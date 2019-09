Dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird, ist nichts Neues. Freilich betrifft diese Entwicklung auch Menschen mit einer kriminellen Veranlagung. Und so sah sich neulich am Amtsgericht in Fürstenfeldbruck ein Richter mit einem Angeklagten konfrontiert, der einerseits als Exhibitionist offenbar schon wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Und der aber andererseits wegen einer nach Aussage seiner Ehefrau rasch voranschreitenden Demenzerkrankung womöglich nicht mehr strafrechtlich zu belangen ist. Der Vorsitzende jedenfalls beschloss am Ende, dass der 66 Jahre alte Puchheimer von einem psychiatrischen Gutachter auf seine Schuldfähigkeit hin untersucht werden soll.

Es war im Mai am helllichten Nachmittag gegen 17 Uhr, als der Angeklagte in einem Park in Eichenau eine Frau belästigte, die mit ihren beiden Hunden spazieren ging. Der Anklage zufolge näherte sich die 66-Jährige dem auf einer Bank sitzenden Angeklagten auf ein paar Meter, um etwas in einen Abfalleimer zu werfen. Als sie sich bereits wieder von ihm entfernte, öffnete er seine Hose und begann, an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen. Schließlich sei er sogar aufgestanden und der Frau ein paar Schritte hinterhergelaufen, lautete der Vorwurf des Staatsanwaltes.

"Der Herr ist mir dann auch mit offener Hose ein paar Schritte hinterher gelaufen", bestätigte die 66-Jährige bei ihrer Vernehmung vor Gericht. Er sei ihr "mit komischen Bewegungen hinterhergegangen". Ernsthaft in Gefahr gefühlt habe sie sich deshalb aber nicht, antwortet sie dem Staatsanwalt. "Ich habe mich jetzt nicht bedroht gefühlt in dem Sinne, aber sehr unangenehm berührt", beschreibt die Geschädigte ihr damaliges Befinden.

Der Angeklagte selbst, der wegen häufiger Mittelohrentzündungen in der Kindheit so schwerhörig ist, dass er nur gut die Hälfte von der Verhandlung versteht, äußerte sich zum Vorwurf des Exhibitionismus nicht. "Ich kann keine Angaben machen, weil ich mich nicht erinnere", sagt er. Seine Frau, vom Vorsitzenden Martin Ramsauer spontan in den Zeugenstand gerufen, beschreibt ihren Mann als "sehr schwer krank", womit sie vor allem sein Erinnerungsvermögen meint. Sein Vater habe an einer Alzheimererkrankung gelitten, ihr Mann sei inzwischen ebenfalls sehr vergesslich. "Er weiß fünf oder zehn Minuten später gar nicht mehr, was er getan hat."

Richter Ramsauer hielt die fehlende Gedächtnisleistung des Angeklagten nur bedingt geeignet als Erklärung oder gar Entlastung. "Es ist durch das Strafregister belegt, dass es schon mehr solche Vorfälle gab", ob ihr Mann denn schon länger derartige Ausfälle habe. "Die letzten zwei Jahre hat es sich sehr verschlechtert, er hat schon freiwillig das Fahren aufgegeben", erwidert die Ehefrau. Wie lange die anderen Vorfälle zurückliegen, wird in dem Moment nicht bekannt.

Die Aussagen zweier Polizeibeamter, die damals in den Park kamen, belasten den Angeklagten zusätzlich. "Mit ist sofort aufgefallen, dass sogar noch der Hosenstall offen war", erinnerte sich der eine. Und sein Kollege ergänzt: "Er hat auch den Sachverhalt an sich, das Entblößen, zugegeben." Den Beamten zufolge hatte der 66-Jährige erkennbar Alkohol getrunken; ein Test ergab knapp 1,6 Promille. Doch er habe nicht desorientiert gewirkt, betonen beide.

Der Richter setzt die Verhandlung aus und ordnet eine psychiatrische Untersuchung des Angeklagten an.