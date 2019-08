Es sind die 28. Olching Open, die vom Freitag bis Sonntag stattfinden. Bei "Open", dem englischen Kennzeichen für offen oder geöffnet, denkt der Kenner sofort an Tennis, obwohl zum Beispiel auch Profi-Golfturniere so bezeichnet werden. "Open" bedeutete ursprünglich, dass die Turniere, auch Grand-Slam-Turniere - wie das von Wimbledon - Ende der Sechzigerjahre für Profis geöffnet wurde. Bis dahin durften nur Amateure antreten, die jedoch häufig schon damals keine waren.

Nach Olching verirren sich jedoch nie bekannte Profis, dafür sind ihnen die Preisgelder zu bescheiden. Doch immerhin wird den Turniersiegern ein 800-Euro-Scheck vom Veranstalter überreicht.

Die Turnierleitung des TC Olching um Marco und Heiko Tesche sowie Michael Sachse hat sich für "equal-pay" entschieden, auch die Siegerin des Frauenturniers wird mit 800 Euro entlohnt, obwohl das Frauenfeld häufig erheblich kleiner ausfällt. Für das Siegerpreisgeld müssen sich die Tenniscracks mächtig abrackern. Gespielt werden ein Herren- und ein Fraueneinzel und ein Turnier für Herren ab 30 Jahren. Das Tableau besteht bei den Männern aus 64 Spielern. Das bedeutet, dass der Sieger, falls er kein Freilos in der ersten Runde hat, sechsmal antreten und gewinnen muss. Bei den Frauen reichen häufig - mangels Meldungen - fünf Auftritte bis zum Turniersieg. Zudem spielen 16 Herren-Doppel auch einen Turniersieger aus - allerdings ohne Aussicht auf Preisgeld.

Die Vorrunden werden nicht nur in den Olchinger Amperauen ausgetragen. Gespielt wird auf 22 Sandplätzen, auch beim TSV Geiselbullach, dem TC Puchheim, dem TC Gernlinden und dem TC Eichenau. Bei Regen wird an den genannten Orten in der Halle gespielt. Auf jeden Fall erwartet die Besucher bei freiem Eintritt durchaus ansehnliches Tennis. Wer will, kann die Olching-Open mit den gerade stattfindenden US-Open vergleichen.

28. Olching Open, Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September. Am Freitag von 10 Uhr an, Samstag und Sonntag von neun Uhr an diversen Orten. Der Eintritt ist frei.