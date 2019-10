Etwa zwölf Prozent aller Kinder sind irgendwann einmal von sexuellem Missbrauch betroffen, Mädchen dabei häufiger als Jungs. Wie viele Fälle es wirklich gibt, lässt sich schwer sagen. Weil es Kindern oft nicht leicht fällt, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Mit einem interaktiven Theaterstück, das nun erstmals in Puchheim zu sehen war, sollen sie genau das lernen: über ihre Gefühle zu reden. "Trau dich" heißt das bundesweite Projekt zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. 240 Viertklässler der Grundschule Puchheim Süd und der Theresen-Grundschule Germering bilden am Donnerstagmittag das Premierenpublikum.

Für die Schüler und Lehrer ist dieser Tag ein ganz besonderer: Gleich zwei bayerische Minister sind zu Besuch - das habe es schon lange nicht mehr gegeben, sagt Landrat Thomas Karmasin. Familienministerin Kerstin Schreyer und Kultusminister Michael Piazolo betonen, wie wichtig es sei, sich mit dem Thema sexuelle Gewalt an Kindern zu beschäftigen. "Kinder sind das höchste Gut, das wir haben", sagt Schreyer. Sie sieht "Trau dich" als eine Möglichkeit, Kinder zu ermutigen. Sich Hilfe zu holen, sei nicht immer ganz einfach: "Wenn es um die eigene Seele geht, sind wir immer ein bisschen später dran." Das Theaterstück soll helfen, bei Kindern sowie auch bei Eltern ein Bewusstsein zu schaffen. Man müsse viel stärker darauf eingehen, dass Unterstützung einzufordern, eine Stärke sei und keine Schwäche, sagt Schreyer. Sexueller Missbrauch werde in vielen Schulfächern thematisiert, sagt Kultusminister Piazolo. Doch das Theaterstück ermögliche den Kindern einen neuen Zugang: spielerisch und trotzdem mit ernstem Hintergrund.

Detailansicht öffnen Auf der Bühne schlüpft Darstellerin Svenja Otto in viele Rollen: Die Jugendliche, die noch keinen Jungen küssen will, die Schwester und die Mutter eines missbrauchten Mädchens - und eine Katze. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Eckhard Schroll von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) übergibt feierlich den Staffelstab - und damit die Lizenz, das Theaterstück an Schulen im Freistaat aufzuführen. Es benötige drei Säulen, um aktiv gegen das Problem des Kindesmissbrauchs vorzugehen, sagt er: die Kommunen, die Schulen und die Beratungsstellen vor Ort. Theater sei als pädagogische Methode sehr effektiv, sagt Schroll: "Es werden den Kindern Dinge gezeigt, die sie selbst erleben oder erleben könnten. Damit ist man ganz nah an der Lebenswelt der Kinder dran."

Die Initiative "Trau dich" ist ein bundesweites Präventionsprojekt, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und für das Thema zu sensibilisieren. Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Durch die Lizenzübergabe von der BZgA an das Familien- sowie das Kultusministerium wird die Initiative in Bayern verankert. Landrat Karmasin ist zufrieden, dass es im Landkreis Fürstenfeldbruck mit "Trau dich" weitergeht und das Theaterstück in Puchheim Premiere feiert.

Detailansicht öffnen Ein Landrat, zwei Minister und viele Kinder: Bei der Premiere von "Trau dich" ist viel geboten. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Inszeniert wird das Stück mit dem Hauptthema körperliche Selbstbestimmung von der Theatergruppe "Ensemble Radiks" aus Berlin. Der Leiter und Regisseur Karl Koch hat dabei eine persönliche Hauptbotschaft: Gefühle sinnvoll stärken. Auf der Bühne wird über Gefühle gesprochen, gesungen, getanzt und gespielt. Gefühle, die für Kinder wichtig sind - und die es wert sind, gezeigt zu werden. Vladimir will nicht von seiner Oma abgeknutscht werden, Paula will dazugehören, aber noch keinen Jungen küssen, Alina wird von dem Verlobten ihrer Schwester sexuell belästigt: Es werden Geschichten erzählt. Beispielhafte Geschichten, die jedem Kind passieren können. Und die jungen Besucher in der Turnhalle schauen nicht nur zu, sondern werden in das Geschehen auf der Bühne eingebunden, sollen Fragen beantworten, Tipps geben. Im Laufe der Aufführung werden gemeinsam Lösungen für die einzelnen Probleme gefunden: darüber reden, seine Gefühle aussprechen, sich jemandem anvertrauen. Scheinbar banal - und dennoch bedeutsam.

Das Projekt "Trau dich" sei an jeder Schule wichtig, betont Familienministerin Schreyer. Sexueller Kindesmissbrauch habe nichts mit dem Bildungsgrad oder Migrationshintergrund zu tun. Die Initiative "Trau dich" möchte nicht nur Kinder sensibilisieren, sondern auch Lehrer und Eltern handlungsfähig machen: Schreyer appelliert an die Lehrer, bei Verdacht das Jugendamt zurate zu ziehen: "Jedes Kind, das Zeichen setzt, hat es verdient, dass wir sie sehen." Die Theatergruppe Ensemble Radiks führt das Stück an vielen Schulen auf. Die Termine können beim Jugendamt oder beim Sozialministerium angefragt werden.