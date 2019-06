7. Juni 2019, 22:23 Uhr Appell im Ausschuss Junge Musiker gesucht

Die drei Germeringer Blasorchester haben Nachwuchssorgen. Konkurrenz haben sie offenbar in den Bigbands der Gymnasien

Von Andreas Ostermeier, Germering

Die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen boomt, gerade auch im Landkreis Fürstenfeldbruck. Viele Jugendliche spielen ein Instrument, manche von ihnen so gut, dass sie Preise gewinnen. Dennoch finden die drei Germeringer Blasorchester kaum Nachwuchs. Auf die Schwierigkeiten der Orchester wies SPD-Stadtrat Robert Baumgartner am Donnerstag hin.

Er ist selbst Mitglied der Germeringer Stadtkapelle und deren stellvertretender Vorsitzender. Die Stadtkapelle tue sich schwer, Jugendliche zu gewinnen, die ein Blasinstrument spielen, sagte er in der Sitzung des Hauptausschusses, der sich mit den Zuschüssen für den Musikunterricht befasste. Ebenso ergehe es dem Sinfonischen Blasorchester und der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen. Die drei Orchester erhoffen sich Hilfe von der Musikschule Germering. Ihr Wunsch sei, dass die Schule Nährboden für den Nachwuchs sein könne, sagte Baumgartner. Deshalb suchen sie das Gespräch mit Angelika Bothmann von der Germeringer Musikschule.

Ob die den drei Blasorchestern helfen kann, ist allerdings nicht sicher. Denn in der Musikschule gibt es nach Bothmanns Aussagen keine Bläsergruppe. Bothmann, die im Hauptausschuss Stellung nehmen konnte, begründete dies mit der starken Konkurrenz durch die Schulen in der Stadt. An denen gebe es Bläserklassen und Arbeitsgemeinschaften, an den Gymnasien Bigbands, in denen Schüler kostenlos spielen könnten. Ein weiteres Angebot durch die Musikschule wäre zu viel, sagte sie. Nach der Wiedereinführung des neunstufigen Gymnasiums könnte sich die Lage ändern, dann hätten Kinder und Jugendliche wieder mehr Zeit für außerschulische Dinge, sagte Bothmann.

Die Musikschule erhält im laufenden Jahr einen Zuschuss von 8000 Euro aus der Stadtkasse. Knapp 3100 Euro davon werden als Barzuschuss ausgezahlt. Um einiges mehr erhält die Kreismusikschule von der Stadt, nämlich einen Zuschuss in Höhe von etwas mehr als 133 000 Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus den Zuschüssen für den Instrumental- und Vokalunterricht, den Kinder und Jugendliche aus Germering erhalten, sowie den Zuschuss für die Teilnahme der Schüler an Ensembles. 64 Musikschüler aus Germering spielen in solchen Gruppen.