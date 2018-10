7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Antrag Pro Liveübertragung

Stadtjugendrat will Kommunalpolitik "ins Haus holen"

Kommunalpolitik soll nach dem Willen des Stadtjugendrats verständlicher werden. Dabei setzt das Gremium, das den Stadtrat berät, auf die Internet-Plattformen Facebook, Youtube und die Internetseite der Stadt. Auf diesen sowie auf der städtischen Facebookseite soll dem Antrag zufolge jeweils drei Tage vor Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse in kurz und klar verständlich erklärt werden, um was es geht. Spätestens drei Tage nach einer Sitzung soll dann auch die Entscheidungen verständlich erläutert werden. Zudem, so Jonathan Grundmann in Vertretung des Jugendrats, soll jede Sitzung von Stadtrat und Ausschüssen per Videokamera aufgezeichnet und innerhalb von fünf Tagen auf Youtube veröffentlicht werden - sofern die anwesenden Stadträte einverstanden sind. Grundmann begründet den Antrag damit, dass "viele Bürgerinnen und Bürger zu den üblichen Sitzungszeiten des Stadtrats verhindert sind oder den Sitzungssaal nicht betreten können, da dieser nicht barrierefrei ist."

Bereits am Dienstag wird sich der Brucker Hauptausschuss mit dem in ähnliche Richtung zielenden Antrag von Die Partei und Frei auf "Einrichtung eines Livestreams" beschäftigen.