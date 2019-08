4. August 2019, 21:34 Uhr Anruf in Germering Hilfe für Konsumenten

Im vergangenen Jahr haben mehr als 650 Personen bei der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Auskunft erhalten. Oft geht es um Ärger mit dem Telefonanbieter oder Handwerkerrechnungen

Von Andreas Ostermeier

Etliche Häuser in Germering sind durch den Hagelschlag an Pfingsten beschädigt worden. Ihre Besitzer finden jetzt Angebote im Briefkasten, die eine Reparatur der Schäden versprechen. Die Angebote seien schön aufgemacht, wie Patrick Kaiser von der Verbraucherzentrale in Germering berichtet, ihr Nachteil ist allerdings, dass keiner der Besitzer beschädigter Häuser sie angefordert hat. Dass aktuelle Notfälle ungebetene Anbieter von Waren und Dienstleistungen auf den Plan rufen, das gehört zum Alltag der Verbraucherschützer. Ebenso wie Versprechungen auf Gewinne oder Gratisleistungen, die sich als falsch erweisen.

658 Ratsuchende haben sich im Jahr 2018 an die Germeringer Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Bayern gewendet. In 303 Fällen reichten dem Besucher oder Anrufer kurze Informationen und Auskünfte, in 355 Fällen war aber eine mindestens 30 Minuten dauernde Beratung nötig. In dieser ging es meist um mangelhafte Kommunikation durch den Telefonanbieter oder langsame Internetverbindungen sowie Rechnungen von Handwerkern. Auch Rechnungen und Fragen der Garantie sowie der Gewährleistung bei defekten Produkten sind nach Kaisers Worten wichtige Themen. Der Jurist hört sich montags zwischen 9.30 und 12.30 Uhr die Fragen und Sorgen von Verbrauchern an. Zu sprechen ist er im Zenja an der Planegger Straße 9. Am Telefon ist er unter 089/84 67 75 zu erreichen. In vielen Fällen kann er helfen, seine Erfolgsquote gibt er mit mehr als 96 Prozent an. Oft reiche es, wenn in einem Streit zwischen Hersteller oder Vertriebsfirma und Verbraucher ein Schreiben mit dem Briefkopf der Verbraucherzentrale auftauche, sagt Kaiser.

Der Jurist hilft aber nicht nur, wenn Ratsuchende Unterschriften zurückziehen wollen, die sie bei Haustürgeschäften vorschnell gemacht haben, oder mit Inkasso-Androhungen zu ihm kommen. Kaiser hat auch Tipps parat, wie man Vorsorge treffen kann, um etwa wegen eines verlorenen Hausschlüssels nicht an einen Notdienst zu geraten, der überteuerte Preise verlangt und dessen Mitarbeiter Druck machen, damit die hohe Rechnung sofort bezahlt wird. So gibt es im Beratungsbüro einen postkartengroßen Aufkleber, der sich unter der Fußmatte befestigen und auf dem sich Name und Telefonnummer eines örtlichen Schlüsseldiensts eintragen lassen.

Auch der Schutz von Passwörtern liegt Kaiser am Herzen. Er berichtet von einem Mann, der eine Rechnung für etwas bezahlen sollte, das er nie bestellt hatte. Nach längeren Recherchen fand der Berater heraus, dass der E-Mail-Account des Mannes gehackt und für eine Bestellung missbraucht worden war. Immer noch laute das meist gebrauchte Passwort "1234", sagt Kaiser und fordert PC-Nutzer auf, komplexere Passwörter zu verwenden. Damit dies einfacher fällt, bietet die Verbraucherzentrale einen Kryptonizer an. Der kleine Flyer bietet die Möglichkeit, einfache Passwörter zu chiffrieren und es damit Hackern schwerer zu machen.

Die Beratungsstelle in Germering ist eine von 16 in ganz Bayern. Dementsprechend kommen nicht nur Einwohner von Germering ins Mehrgenerationenhaus Zenja. Aus dem ganzen Landkreis, aber auch aus Starnberg oder München melden sich Personen, die wissen möchten, wie sie aus Verträgen wieder herauskommen können oder was sie tun müssen, um Rechnungen für Ware nicht bezahlen zu müssen, die sie nie erhalten haben.

Verbraucherschutz, das macht René-Christian Effinger deutlich, ist eine staatliche Aufgabe. Die Verbraucherzentrale bekommt deshalb auch finanzielle Unterstützung vom bayerischen Staat. Allerdings sei sie ebenso gehalten, einen Teil ihrer Finanzierung selbst aufzubringen, sagt der stellvertretende geschäftsführende Vorstand. Aus diesem Grund kosten die 30 Minuten dauernden Beratungstermine den Ratsuchenden 15 Euro. Für Effinger ein geringer Preis, verglichen damit, dass der Berater eine verlässliche juristische Auskunft erteile und oftmals 30 Minuten nicht ausreichten, um einen Fall zum Abschluss zu bringen.

Auch Beratung in Fragen von Strom- und Heizkosten wird in Germering angeboten. Diese Disziplin ist die Domäne von Gisela Kienzle. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Energieberaterin. In 125 Fällen ist sie im vergangenen Jahr zu Rate gezogen worden. Oft geht es dabei um Strom- und Heizkostenabrechnungen, die viel höher ausfallen, als Mieter oder Hausbesitzer es für richtig halten. Kienzle rechnet nach und hat, ebenso wie viele Ratsuchende, ein Aha-Erlebnis, beispielsweise wenn sich herausstellt, dass die Stromrechnung einer Frau deswegen so hoch ausfällt, weil sie alle paar Tage die Trikots einer Mannschaft wäscht und in der Maschine trocknet.

Bisweilen geht sie solchen Fragen auch in der Wohnung des Ratsuchenden nach und misst den Energieverbrauch der Hausgeräte. Auch Tipps zum richtigen Lüften und Heizen gibt sie, damit sich in einer Wohnung kein Schimmel bildet. Ein häuslicher Beratungstermin von Kienzle kostet 30 Euro. Einwohner von Germering müssen diese Summe nicht bezahlen, das übernimmt die Stadt für sie. Die Energieberaterin hält das für gut, denn oft verfügten die von ihr Beratenen nur über ein geringes Einkommen. Im Zenja ist Kienzle alle 14 Tage mittwochs zwischen 14 und 18.30 Uhr zu erreichen. Anrufer wählen die Telefonnummer 0800/80 94 00.