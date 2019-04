17. April 2019, 20:50 Uhr Angeln Bitte nicht gleich anbeißen

Am Ufer sitzen, warten, schauen: Fischer begeistern sich am Aufenthalt in der Natur und sehen ihre Aufgabe auch darin, die Artenvielfalt in den Gewässern zu erhalten.

Von Erich C. Setzwein, Mammendorf

Sie zieren als bunte Aufkleber Autos und Reisekoffer, es gibt T-Shirts mit dem Symbol, und bei vielen Gelegenheiten sind die "Christenfische" zu sehen. Viele Menschen möchten damit ihre Zugehörigkeit zum Christentum ausdrücken. Fische spielen in der Bibel an vielen Stellen eine Rolle, ganz am Anfang im Buch Genesis, als Gott die Fische vor den Menschen macht. Die zeitliche Abfolge hat eine Logik, die Macht des Menschen über die Fische. Fisch war zu Zeit Jesu in Palästina ein Grundnahrungsmittel, der See ...