"Momo" kommt auf die Henaberger Bühne. Das Jugendtheater Spectaculum führt ab Samstag, 16. November, den Kinderbuchklassiker von Michael Ende auf, der deutlich macht, dass Zeit eben doch keine Währung ist. Aufgeführt wird das Theaterstück am 16., 22. und 23.11., jeweils um 19 Uhr, sowie am 17.11. um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Waldgaststätte Althegnenberg. Kartenreservierung erwünscht: auf www.henaberger-buehne.de oder unter Telefon 08202/21 41 (zwischen 18 und 20 Uhr).