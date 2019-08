13. August 2019, 22:04 Uhr Alling Polizei sucht Unfallverursacher

Den Verursacher eines Unfalls auf der B 2 bei Alling sucht die Polizei Germering. Passiert ist der Unfall am vergangenen Freitag gegen 6.40 Uhr, als hinter einem roten VW Caddy eine 56 Jahre alte und hinter ihr eine 35 Jahre alte Frau Richtung Germering herfuhren. Kurz nach der Abzweigung Hoflach, so die Polizei, sei der rote Wagen in einen Radweg abgebogen, obwohl dies verboten sei. Durch das abrupte Manöver sei die 35-Jährige auf den Wagen der 56-Jährigen aufgefahren. Die Polizei will nun den Fahrer des roten VW ermitteln (089/894 15 70).