Das Kunstforum "Allingas", in dem seit 2006 vor allem Allinger Freizeitkünstler locker zusammenarbeiten, organisiert für das Wochenende wieder ihre Jahresausstellung. Maler, Fotografen und Objektgestalter zeigen im Allinger Bürgerhaus Werke ihres Schaffens. Ausgestellt werden unter anderem Gemälde verschiedener Maltechniken, installierte und Schnappschuss-Fotografien, Skulpturen und Tonarbeiten. "Allingas hat derzeit 19 Mitglieder und bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre Arbeiten auszustellen", erklärt Irmfried Nester aus Eichenau, die den Künstlerkreis leitet. Max Brunner als Kulturreferent, der vor 13 Jahren den Anstoß zu Gründung gab, unterstützt im Auftrag der Gemeinde die Aktivitäten, 16 Allingas-Künstler stellen diesmal aus. Drei neue hinzugekommene sind zum ersten Mal dabei. Die Gruppe nennt sich nach der Bezeichnung "Allingas" in der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes im Jahre 802. Neben der Organisation von eigenen Ausstellungen werden andere besucht und darüber wird gesprochen. Ferner unternehmen die Künstler zum Beispiel Studien- und Malreisen auch in andere Länder, tauschen sich über Techniken aus und inspirieren sich gegenseitig bei monatlichen Treffen, zu denen auch Gäste kommen dürfen.

Die Ausstellung steht dieses Mal unter keinem spezifischen Motto und zeigt Arbeiten aus dem Jahr 2019. Bei der öffentlichen Vernissage am Freitag spielte Fabian Oberndorfer "Impressionen" am Flügel. Die Ausstellung im Bürgerhaus Alling ist an diesem Samstag, 9. November, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.