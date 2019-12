Es ist eine Überraschung: Die Bürgerschaft Alling (BsA), derzeit nur mit Ingrid Schilling im Gemeinderat vertreten, wird bei den Kommunalwahlen mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten antreten und hat zudem 16 Bewerber für die Mandate im Gemeinderat auf der Liste. Als Spitzenkandidat und Bürgermeisterbewerber geht Stefan Diemling ins Rennen. "Ich bin der Überzeugung, dass ich in der aktuellen Situation der Gemeinde Alling der richtige Bürgermeister bin", sagte er in der Vorstellungsrede. Er habe viel Erfahrung im Bereich der Kommunalverwaltung, erklärte der 42-Jährige. Als parteifreier Kandidat, der mit einem Blick von außen, und noch dazu mit einem Verwaltungsstudium mit 20-jähriger Praxiserfahrung und einer guten Vernetzung zu anderen Verwaltungen in die Gemeinde kommt, könne er als neutrales Bindeglied zwischen den Gemeinderatsfraktionen, den Bürgern und der Verwaltung sehr zielgerichtet die Belange der Gemeinde angehen. "Dabei möchte ich mein Verwaltungswissen und meine Erfahrungen, die ich als geschäftsleitender Beamter im Zweckverband Freiham bei der Landeshauptstadt München in den letzten Jahren aufbauen konnte, dazu nutzen, den Bürgern die teils rechtlich sehr komplexen Sachverhalte und Zusammenhänge offen, transparent und bürgernah zu vermitteln", sagte der BsA-Bewerber.

"Die BsA vollzieht einen Generationswechsel", heißt es in einer Pressemitteilung. Schon die Wahl des Lokals "Alpaka Beach" für die Aufstellungsversammlung zeige, dass das Team jünger geworden und mehr denn je motiviert sei, neue Ideen unter dem Motto "Gemeinsam für Alling" einbringen und eine bürgernahe und zukunftsweisende Politik vorantreiben möchte. Die Kandidaten, die nach eigenen Bekundungen stellvertretend für einen Großteil der Allinger Bevölkerung stehen, verbinde die Liebe zu ihrem Ort auf den sowohl die gebürtigen Allinger als auch die Zugezogenen sehr stolz sind. Sie möchten ihren Beitrag dazu leisten, den Ort positiv voranzubringen, heißt es. Statt zu sagen, wie es nicht geht, sollen alternative Wege aufgezeigt und verantwortungsvoll umgesetzt werden. Mit Transparenz und offener Kommunikation soll das zum Teil verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden.

Ingrid Schilling, seit zehn Jahren Sportreferentin im Gemeinderat, die die Kandidaten anwarb, wurde auf Platz zwei gewählt. "Wir stehen alle mitten im Leben, haben Kind und Familie und engagieren uns in Allinger Vereinen sowie im Elternbeirat. Für uns ist Alling Heimat, die wir für uns und unsere Familien positiv in allen Bereichen des gemeindlichen Lebens mitgestalten wollen", sagte sie. Die BsA, derzeit 30 Mitglieder, stehe für ein sachorientiertes und kollegiales Miteinander.

BsA-Kandidaten: 1. Stefan Diemling 2. Ingrid Schilling 3. Christoph Brzoska 4. Johanna Eickhoff 5. Isabella Meyer 6. Björn Ahrend 7. Julia Schmid 8. Christian Richter 9. Alexandra Klinger 10. Katja Pschierer 11. Erwin Schindler 12. Martina Schwannecke 13. Claudia Ahrend 14. Verena Betz 15. Florian Staudt 16. Peter Börkey