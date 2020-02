Vor 50 Jahren haben 16 CSU-Freunde den Ortsverband Alling aus der Taufe hoben. Zwei Jahre später wurden Josef Vilgertshofer, Karl Velinger und Alfons Bauernfeind in den Gemeinderat gewählt, in dem CSU-Mitglieder seither ununterbrochen in unterschiedlicher Stärke mitwirkten. Vor 1972 hatten nur die parteifreien Wählergruppen "Dorfgemeinschaft" und "Gruppe Alling", über die Geschicke der Gemeinde bestimmt. Auf der Geburtstagsfeier im Allinger Bürgerhaus wurden Velinger und Bauernfeind als die einzigen noch lebenden Gründungsmitglieder vom Ortsvorsitzenden Joseph Strouhal und von der Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler für ihre 50-jährige CSU-Treue geehrt. Für den erkrankten Bauernfeind nahm dessen Sohn Heinz die Urkunde entgegen. Velinger erinnerte, dass sich die Allinger gleich zu Anfang einer "großen Herausforderung" hatten stellen müssen. Im Zuge der Gemeindegebietsreform von 1972 bis 1978 sei beabsichtigt gewesen, das Dorf zu einem Ortsteil der großen Nachbarkommunen Germering, Fürstenfeldbruck oder sogar Gilching im Landkreis Starnberg umzuwandeln. "Wir wollten uns aber nicht einverleiben lassen und haben damals energisch und letztlich mit Erfolg dagegen angekämpft", erzählte der über 80-Jährige. "Stellen Sie sich vor, wir wären heute ein Anhängsel von Germering", sagt er und löste damit ein Raunen im voll besetzten Bürgersaal aus. CSU- Freunde aus dem gesamten Landkreis, Gemeinderäte und Vereinsabordnungen waren der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt, die von der Blaskapelle Alling und Fabian Kirner mit Xylophon-Soli musikalisch gestaltet wurde. Brucks Oberbürgermeister Erich Raff war ebenso dabei wie Bezirksrätin Gabi Off-Nesselhauf sowie die Landtagsabgeordneten Hans Friedl (FW) und Benjamin Miskowitsch, der zusammen mit Landrat Thomas Karmasin und Katrin Staffler in einer ersten Talkrunde über ihre guten Beziehung zu Alling und seinen CSU-Mitglieden erzählen durften. Erwartungsgemäß war den Antworten auf Fragen von Moderator Ralf Exel überwiegend Lobenswertes zu hören. "Gutwillig und solidarisch" seien die Allinger CSU-Politiker und feiern könnten sie auch, sagte Karmasin. Staffler hob ihre freundschaftliche Beziehung zu Bürgermeister Frederik Röder hervor. Miskowitsch stellte fest, dass Alling und seine Heimatgemeinde Mammendorf ähnlich groß und strukturiert seien und man sich daher politisch besonders nahe stehe. Auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft der Allinger CSU begaben sich in einer weiteren launigen Gesprächsrunde Altbürgermeister Eberhard Boerboom, Amtsinhaber Röder und CSU-Bürgermeisterkandidat Stefan Joachimsthaler.

Detailansicht öffnen Die Festgäste der CSU versammeln sich im Bürgersaal. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Dass Alling mit Biburg und Holzhausen letztlich selbständige Gemeinde bleiben konnte, war für Boerboom der wichtigste politische Erfolg der vergangenen 50 Jahre. "Die Aussage des damaligen Ministerpräsidenten Hanns Seidel, die Allinger Hartnäckigkeit habe ihm die größten Schwierigkeiten bereitet, weil viele das Dorf im Kampf um die Selbständigkeit als Vorbild genommen hätten, werde ich nie vergessen", sagte der Altbürgermeister, der von 1984 bis 2002 Gemeindechef war.

Detailansicht öffnen Im Beisein der Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler werden Joseph Strouhal und Heinz Bauernfeind, Sohn des Gründungsmitglied, sowie Karl Velinger geehrt. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Ihm folgte Röder, der nun nach ebenso 18 Jahren das Amt nach dem Kommunalwahlen im März am liebsten an Joachimsthaler übergeben würde. Wie Boerboom wies Röder darauf hin, dass in ihren Amtszeiten viel für die Daseinsvorsorge getan worden sei und Alling heute als gesunde Kommune anerkannt sei. Joachimsthaler will den von seinen Vorgängern im Amt eingeschlagenen Weg "mit eigene Ideen" weitergehen. "Kontinuität, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit in der Politik sind die wesentlichen Grundlagen, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und einen Ort voranzubringen", so der Bürgermeisterkandidat.