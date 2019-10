Nur einen einzigen Termin für die Sammlung von Äpfeln aus Streuobstwiesen bietet die Solidargemeinschaft Brucker Land in diesem Jahr an. Grund dafür ist die überreiche Apfelernte aus dem Vorjahr, die die Kapazitäten deutlich überschritt. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 95 Tonnen Äpfel geliefert und verarbeitet. Deshalb hatte Brucker Land zum Schluss einen Aufnahmestopp verfügt. Normalerweise werden pro Ernte etwa 16 bis 20 Tonnen gebracht, sagte Sandra Scheiel, Schriftführerin des Vorstandes. Man habe im Vorjahr sämtliche Äpfel verarbeitet und daraus Saft, Essig und Mischgetränke sowie Glühmost und Glühpunsch hergestellt. Allerdings sei von diesen Produkten noch einiges nicht verkauft worden. Wie groß diese Menge ist, konnte Scheiel nicht sagen. In diesem Jahr scheint dagegen die Apfelernte eher "verhagelt" worden zu sein, berichtete sie. Auf jeden Fall werde es aber aufgrund des Überangebots nur einen Termin für die Streuobstsammlung geben. Dieser findet am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 13 Uhr bei der Familie Schlemmer in Adelshofen, Fuggerstraße 4, statt.