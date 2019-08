4. August 2019, 18:36 Uhr Fürstenfeldbruck Zwei Verletzte nach Angriff mit Hammer

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck hat ein Mann drei Jugendliche mit einem Hammer angegriffen und zwei von ihnen verletzt. Die Polizei nahm den 55-Jährigen fest, über sein Motiv machte er aber bislang keine Angaben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft werten die Schläge mit dem Hammer als versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen ein Uhr. Nach dem Angriff im Treppenhaus flüchteten die Jugendlichen, doch der 55-Jährige verfolgte sie. Eine Polizeistreife stoppte den Mann an einer Kreuzung.